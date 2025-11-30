Dẹp nạn xe cứu thương trá hình ở Lâm Đồng

Ngày 30.11, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đơn vị đã gửi văn bản đến Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng xe cứu thương trá hình, xe cứu thương 0 đồng, xe thiện nguyện... hoạt động không đúng quy định.

Theo Sở Y tế, trong thời gian qua, đơn vị này nhận được nhiều ý kiến phản ánh trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số ô tô gắn biển hiệu "xe cứu thương", "xe cứu thương 0 đồng", "xe thiện nguyện"... hoạt động không đúng quy định. Những xe này không thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp, thậm chí có dấu hiệu thu phí trá hình, sử dụng đèn, còi, tín hiệu ưu tiên trái phép gây bức xúc và ảnh hưởng đến hình ảnh ngành y tế.

Để đảm bảo hoạt động vận chuyển người bệnh đúng quy định, an toàn, minh bạch, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành công an và các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các phương tiện ô tô sử dụng hình thức, biển hiệu, còi, đèn ưu tiên giống xe cứu thương nhưng không được Sở Y tế cấp phép theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ xe cứu thương thuộc đơn vị quản lý ẢNH: LÂM VIÊN

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được yêu cầu rà soát toàn bộ xe cứu thương thuộc quyền quản lý; bảo đảm chỉ sử dụng những phương tiện đã được cấp phép hoạt động, đăng kiểm đầy đủ và thực hiện dán logo, số điện thoại, tên đơn vị chủ quản, số giấy phép hoạt động… theo quy định của Thông tư 27/2017/TT-BYT.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị không ký hợp đồng, không liên kết và không cho phép cá nhân, tổ chức tự ý sử dụng danh nghĩa "xe cứu thương”, “xe cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện” khi các phương tiện này chưa được cấp phép hoặc không đủ điều kiện theo Thông tư 27/2017/TT-BYT ra vào cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp phát hiện “xe cứu thương”, “xe cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện” giả mạo ra vào cơ sở khám, chữa bệnh, các đơn vị phải kịp thời báo cho Phòng CSGT hoặc công an xã, phường, đặc khu Phú Quý để kiểm tra, xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nghiêm cấm cán bộ, nhân viên, người lao động, đặc biệt là lực lượng bảo vệ và nhân viên các khoa, phòng có hành vi thông đồng, môi giới, dẫn dắt hoặc tạo điều kiện cho các xe cứu thương trá hình (xe không thuộc đơn vị ký hợp đồng hoặc không có giấy phép hợp lệ) hoạt động trong khu vực khám chữa bệnh của đơn vị.