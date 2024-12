Dệt may, da giày, dịch vụ thưởng tết cải thiện rõ rệt

Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley VN (H.Gia Lâm, Hà Nội), cho biết: "Năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ thưởng tết cho người lao động từ 2 - 2,5 tháng lương như năm ngoái. Cùng với đó, các hoạt động chăm lo tết khác cho người lao động cũng sẽ tiếp tục được tổ chức".

Với ngành dệt may, 2024 là năm tương đối thuận lợi khi tổng kim ngạch xuất khẩu cán mốc xấp xỉ 44 tỉ USD, tăng gần 11% so với năm 2023. Bởi vậy, các DN trong ngành cũng sớm lên kế hoạch chi thưởng tết hợp lý cho người lao động. Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), cho biết theo thống kê sơ bộ, lương tháng 13 và thưởng tết cho người lao động trong hệ thống tập đoàn ước bình quân đạt hơn 18 triệu đồng/người, tương đương 1,5 - 2 tháng lương.

Ngay từ quý 3, Tổng công ty May 10 (Q.Long Biên, Hà Nội) đã có kế hoạch thưởng tết cho hơn 12.000 lao động với tháng lương thứ 13 bình quân khoảng 1,6 tháng lương. Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, cho hay đơn hàng của DN đã kín đến tháng 3.2025. Với tình hình khả quan, May 10 quyết định chi hệ số thưởng tết bằng năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay lương, thu nhập của người lao động tăng hơn so với năm 2023 là 8% nên mức thưởng tết thực nhận nhỉnh hơn năm ngoái. Cùng với chính sách thưởng tết tháng lương thứ 13, May 10 cũng có thêm nhiều chính sách phúc lợi khác.

Ông Nguyễn Văn Thập, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tiên Hưng (H.Tiên Lữ, Hưng Yên), hồ hởi chia sẻ DN dự kiến thưởng cuối năm cho người lao động tăng khoảng 5% so với năm trước. Tổng mức thưởng tết và lương tháng 13 trung bình khoảng 20 - 22 triệu đồng/người. Với trên 3.700 lao động, dự kiến số tiền công ty chi thưởng tết năm nay dao động 74,1 - 81,5 tỉ đồng. Ngoài thưởng tết bằng tiền cho người lao động, Công ty CP Tiên Hưng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo…, kết hợp với tổ chức công đoàn tiến hành thăm, tặng quà riêng cho các gia đình với mức hỗ trợ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/hộ.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da - giày - túi xách VN Phan Thị Thanh Xuân cho biết nhiều khả năng năm nay xuất khẩu da giày về đích 27 tỉ USD. "Để khích lệ người lao động, nhiều DN trong ngành đã tiết lộ có kế hoạch thưởng tết ít nhất 1 tháng lương. Thậm chí, có DN sẵn sàng thưởng 3 - 4 tháng lương cho người lao động có thành tích xuất sắc, làm tăng ca", bà Xuân nói.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), khảo sát cho thấy mức thưởng tết năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với năm trước. Một số ngành như dệt may, da giày, dịch vụ, logistics... ghi nhận mức thưởng khá, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng. Cá biệt, nhóm lao động kỹ thuật cao tại một số DN có mức thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh tiền mặt, quà tặng hiện vật cũng được nhiều DN sử dụng như một cách tri ân người lao động.

"DN ngày càng chú trọng vào thỏa ước lao động, cải thiện tiền lương và thưởng để giữ chân người lao động trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt", ông Phòng nhấn mạnh.