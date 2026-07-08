ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm sàn và công cụ tính điểm xét tuyển

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Đầu giờ chiều nay (8.7), ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển tích hợp năm 2026. UEH cũng ra mắt công cụ tính điểm xét tuyển trực tuyến, hỗ trợ thí sinh chủ động ước tính điểm và lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp. Thí xem xem cách tính điểm tại đây.

Năm 2026, UEH tuyển sinh 8.890 chỉ tiêu tại hai cơ sở đào tạo, gồm 8.240 chỉ tiêu tại TP.HCM (KSA) và 650 chỉ tiêu tại UEH Mekong - Vĩnh Long (KSV). Trường triển khai 2 phương thức tuyển sinh, trong đó phương thức xét tuyển tích hợp chiếm 95% tổng chỉ tiêu.

Theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh UEH, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển tích hợp năm 2026 được xác định ở mức 65 điểm (thang điểm 100) với cơ sở đào tạo TP.HCM (mã KSA) và 60 điểm cho Phân hiệu Vĩnh Long (mã KSV).

Điểm ngưỡng trên gồm: Điểm thi (quy đổi) x60% + Điểm trung bình các năm học THPT (quy đổi) x40%).

Ngưỡng đầu vào được áp dụng chung cho tất cả các chương trình đào tạo tại từng cơ sở (chưa bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, không nhân hệ số môn trong tổ hợp xét tuyển), tính theo thang điểm 100.

Bên cạnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung, UEH quy định bổ sung điều kiện đối với một số chương trình đào tạo đặc thù. Cụ thể, các chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật yêu cầu thí sinh đáp ứng thêm điều kiện về kết quả học tập lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT; các chương trình có yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào yêu cầu thí sinh đáp ứng chuẩn tiếng Anh tương ứng của từng chương trình đào tạo.

ĐH Kinh tế TP.HCM lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không phải là điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển của từng chương trình đào tạo sẽ được xác định sau khi hoàn tất quá trình đăng ký nguyện vọng và xét tuyển theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Hướng dẫn quy đổi điểm giữa các kỳ thi trong phương thức xét tuyển tích hợp ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo về việc quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm thi đánh giá đầu vào ĐH V-SAT của ĐH Cần Thơ tổ chức năm 2026 (V-SAT) với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 áp dụng trong phương thức xét tuyển tích hợp.

Khung quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn xét tuyển (mã KSA và KSV) như sau:

Khung quy đổi tương đương điểm thi V-SAT với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn xét tuyển (áp dụng mã xét tuyển KSV) như sau:

Đáng chú ý, ĐH Kinh tế TP.HCM triển khai công cụ hỗ trợ thí sinh chủ động tính toán điểm xét tuyển trong phương thức xét tuyển tích hợp.



Bạn đọc xem điểm sàn của hơn 100 trường đại học khác TẠI ĐÂY.