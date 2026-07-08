Điểm sàn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Có ngành phải đạt từ 7,5 điểm toán

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Sáng nay (8.7), Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026.

Thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển theo phương thức tổng hợp nếu thỏa một trong các điều kiện theo quy định của trường.

Với phương thức kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn là 22 cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển. Riêng đối với ngành thiết kế vi mạch và ngành thiết kế vi mạch (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) là 23 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển và đạt tối thiểu 7,5 điểm môn toán.

Đối với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 là 717 điểm cho tất cả các ngành. Riêng đối với ngành thiết kế vi mạch và ngành thiết kế vi mạch (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) là 761 điểm và đạt tối thiểu 195 điểm môn toán.

Đối với chứng chỉ quốc tế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: Có chứng chỉ A-Level đạt điểm trung bình phần trăm (Percentage Uniform Mark - PUM) của 3 môn cao nhất là 70%; hoặc tú tài quốc tế (IB) từ 30 điểm trở lên; hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định trên; Có SAT từ 1.170 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 theo quy định trên.

Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh đăng ký vào các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên, cụ thể như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM chỉ tuyển sinh theo 2 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tổng hợp. Phương thức xét tuyển tổng hợp được thực hiện theo công thức: Điểm xét tuyển = Hs1 x điểm thi tốt nghiệp THPT + Hs2 x điểm đánh giá năng lực + Hs3 x học bạ + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, hệ số thành phần điểm: Hs1 = 47,5%, Hs2 47,5%, Hs3 = 5%. Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 100, mức tối đa là 100 điểm.

Ngoài Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, thí sinh có thể tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.



