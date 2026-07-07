Điểm sàn nhiều ngành 'hot' Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM lấy mức 24 trở lên

Điểm sàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nhiều ngành từ mức 24 trở lên ảnh: T.N

Chiều 7.7, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) của phương thức tổng hợp dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc phương thức dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 với điểm học bạ 3 năm THPT.

Theo đó, ngoài quy định chung về nguồn xét tuyển, trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm học bạ 3 năm THPT; ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 với điểm học bạ 3 năm THPT.

Tính theo thang điểm 30, điểm sàn nhiều ngành lấy từ mức 24 trở lên gồm: công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thiết kế vi mạch...

Điểm sàn xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và thang điểm 100, cụ thể như bảng sau:

Cách tính điểm xét tuyển (điểm tổng hợp)* như sau: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên (CT1).

Trong đó, điểm học lực là điểm thuộc điểm cao nhất trong 2 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Đối với thí sinh có điểm thi THPT 2026, điểm học lực 1 = w1 × Điểm THPT + w2 × Điểm học bạ (CT2).

+ Trường hợp 2: Đối với thí sinh có điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, điểm học lực 2 = w3 × Điểm quy đổi ĐGNL + w4 × Điểm học bạ (CT3).

Như vậy, điểm học lực của (CT1) sẽ được tính là: Điểm học lực = max (Điểm học lực 1, Điểm học lực 2) (CT4).

Các hệ số gồm như sau: w1 = 0.8; w2 = 0.2; w3 = 0.8; w4 = 0.2.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng công bố cách quy đổi điểm đánh giá năng lực sang thang 30 điểm như sau:

Ngoài ra, thí sinh xét tuyển các ngành thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn và kỹ thuật hạt nhân, cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, được quy định chi tiết trong đề án tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Ngoài Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thí sinh có thể tham khảo điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.