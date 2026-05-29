ĐH Quốc gia TP.HCM: Đề thi đánh giá năng lực không sao chép từ nguồn nước ngoài

Chiều nay (29.5), ĐH Quốc gia TP.HCM có phản hồi chính thức liên quan đến phản ánh của thí sinh về câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 vừa qua.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đã nhận được một số ý kiến phản ánh liên quan đến câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. Một số ý kiến cho rằng có sự tương đồng giữa một số câu hỏi logic trong đề thi với câu hỏi của các bài thi quốc tế, đồng thời bày tỏ băn khoăn về khả năng một số trung tâm luyện thi đã tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện cho thí sinh.

Trên cơ sở các ý kiến phản ánh của thí sinh và dư luận xã hội, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tiến hành rà soát, thẩm định và đánh giá các câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. Công tác rà soát được thực hiện theo quy trình chuyên môn, bao gồm: thành lập Hội đồng rà soát câu hỏi thi; kiểm tra hồ sơ xây dựng và thẩm định câu hỏi; rà soát quá trình biên soạn, phản biện và thử nghiệm câu hỏi; yêu cầu chuyên gia xây dựng câu hỏi giải trình bằng văn bản và báo cáo trực tiếp trước hội đồng; đồng thời tổ chức đối sánh chuyên môn với một số dạng câu hỏi logic của các kỳ thi quốc tế được phản ánh.

Kết quả rà soát cho thấy gì?

Kết quả rà soát cho thấy, các câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học, được diễn đạt rõ ràng, cung cấp đầy đủ dữ kiện cần thiết và đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực tư duy logic của thí sinh.

Các câu hỏi có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các câu hỏi của các kỳ thi quốc tế được đối sánh.

Phía đơn vị tổ chức cũng cho hay, một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận hoặc mô hình logic với các câu hỏi trong các bài thi đánh giá năng lực quốc tế. "Đây là đặc điểm phổ biến trong lĩnh vực khảo thí, do các bài thi đánh giá năng lực thường sử dụng những mô hình suy luận logic cơ bản như sắp xếp thứ tự, phân nhóm, suy luận điều kiện hoặc loại trừ để đánh giá năng lực tư duy của thí sinh", ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định.

Hội đồng rà soát nhận định: "Sự tương đồng về dạng thức logic không phải là căn cứ để kết luận một câu hỏi được dịch hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của bài thi khác. Thực tế, trong nhiều kỳ thi chuẩn hóa quốc tế, các câu hỏi cùng dạng logic có thể có cấu trúc suy luận tương tự nhưng khác nhau về ngữ cảnh, dữ kiện và cách triển khai nội dung".

Trên cơ sở kết quả rà soát và hồ sơ chuyên môn, ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc bị sử dụng không đúng quy định. Các quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi và bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu nhằm bảo đảm tính công bằng và khách quan của kỳ thi.

Sẽ rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi

Sau đợt thi này, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và quy trình xây dựng đề thi. Đặc biệt, rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi, đặc biệt đối với phần logic, nhằm tiếp tục nâng cao tính độc lập, tính đa dạng và chất lượng chuyên môn của câu hỏi.

Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia biên soạn và thẩm định câu hỏi về phương pháp thiết kế câu hỏi đánh giá năng lực, chuẩn mực học thuật và quy định liên quan đến tính nguyên bản của câu hỏi. Cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng, tăng cường các bước rà soát, thẩm định và đối sánh chuyên môn trước khi câu hỏi được đưa vào ngân hàng và sử dụng trong đề thi.

ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định kỳ thi đánh giá năng lực được xây dựng và tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, hướng đến mục tiêu đánh giá năng lực người học một cách công bằng, hiệu quả và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục ĐH.

Trước đó, phản ánh tới Thanh Niên ngày 26.5, một thí sinh dự đợt 2 thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, nêu nghi vấn nhiều câu hỏi tư duy logic trong đề đợt 2 và các đợt trước "lấy ý tưởng" từ các tài liệu tham khảo của kỳ thi tuyển sinh quốc tế.