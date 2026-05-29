Đề thi đánh giá năng lực có được tham khảo nguồn câu hỏi quốc tế?

Đó là liệu việc đề thi đánh giá năng lực tham khảo các nguồn câu hỏi quốc tế có phù hợp hay không; và không công bố đề thi và đáp án sau kỳ thi có phải là một thực tiễn hợp lý trong khảo thí hiện đại hay không?

Thí sinh tham gia thi đợt 2 đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 24.5 ảnh: Nhật Thịnh

Nghiên cứu và tham khảo các nguồn câu hỏi quốc tế: Yêu cầu mang tính chuyên môn

Trước hết, cần phân biệt rõ giữa một công trình nghiên cứu khoa học và một bài thi đánh giá năng lực. Mục tiêu của một công trình nghiên cứu là tạo ra tri thức mới, trong khi mục tiêu của một bài thi là đo lường chính xác năng lực của người dự thi. Vì vậy, tiêu chí đánh giá chất lượng của một bài thi không phải là mức độ nguyên bản của từng câu hỏi mà là khả năng đánh giá đúng năng lực cần đo lường, bảo đảm độ tin cậy, độ giá trị và khả năng phân hóa thí sinh.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và tham khảo các nguồn câu hỏi quốc tế là một yêu cầu mang tính chuyên môn. Các kỳ thi như LSAT, GRE, SAT, GMAT hay CAT đã được phát triển và hoàn thiện trong nhiều thập niên, trở thành những chuẩn mực quan trọng trong lĩnh vực khảo thí đánh giá năng lực. Việc tham khảo các mô hình câu hỏi, cấu trúc đánh giá và kỹ thuật xây dựng ngữ liệu từ các kỳ thi này giúp đơn vị tổ chức tiếp cận những phương pháp đo lường tiên tiến, đồng thời nâng cao chất lượng và độ tin cậy của bài thi.

Đối với các câu hỏi thuộc nhóm Logical Reasoning hay Analytical Reasoning, số lượng mô hình suy luận thực chất không nhiều. Phần lớn các câu hỏi đều được xây dựng trên các dạng cơ bản như phân nhóm, sắp xếp thứ tự, suy luận điều kiện, loại trừ hoặc xác định khả năng xảy ra. Do đó, việc xuất hiện những câu hỏi có cấu trúc logic tương đồng với các nguồn quốc tế là điều hoàn toàn bình thường.

Điều quan trọng không phải là hình thức bên ngoài của câu hỏi mà là quá trình cải biên, Việt hóa, điều chỉnh dữ kiện, xây dựng phương án trả lời và tích hợp vào hệ thống đánh giá phù hợp với đối tượng dự thi.

Nếu xem việc tham khảo các nguồn quốc tế là không phù hợp thì trên thực tế sẽ rất khó xây dựng được một kỳ thi đánh giá năng lực đạt chuẩn. Trong lĩnh vực khảo thí, học hỏi từ những mô hình đã được kiểm chứng là con đường ngắn nhất để tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Vấn đề cần quan tâm không phải là có tham khảo hay không, mà là tham khảo như thế nào, cải biên đến mức độ nào và liệu sản phẩm cuối cùng có đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực hay không.

Vì sao không công bố đề thi và đáp án đánh giá năng lực?

Một vấn đề khác cũng được dư luận quan tâm là việc không công bố đề thi và đáp án. Từ góc độ khảo thí, đây là một chính sách hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt đối với các kỳ thi được tổ chức nhiều đợt trong năm. Nhiều tổ chức khảo thí lớn trên thế giới không công bố toàn bộ đề thi và đáp án của tất cả các đợt thi nhằm bảo vệ ngân hàng câu hỏi, duy trì khả năng tái sử dụng các câu hỏi đã được chuẩn hóa và bảo đảm tính ổn định của hệ thống đánh giá.

Nếu toàn bộ đề thi và đáp án được công bố sau mỗi đợt thi, ngân hàng câu hỏi sẽ nhanh chóng bị lộ, làm giảm đáng kể khả năng phân hóa của kỳ thi. Khi đó, các trung tâm luyện thi có thể tập trung huấn luyện theo từng câu hỏi hoặc từng bộ đề cụ thể, khiến kết quả thi phản ánh mức độ luyện tập đối với một nguồn tài liệu hơn là phản ánh năng lực thực chất của thí sinh. Điều này đi ngược lại mục tiêu cốt lõi của các kỳ thi đánh giá năng lực.

Không công bố đề thi không đồng nghĩa với thiếu minh bạch. Minh bạch trong khảo thí hiện đại được thể hiện thông qua quy trình xây dựng đề thi, cơ chế phản biện và thẩm định độc lập, việc kiểm soát chất lượng câu hỏi, các chỉ số kỹ thuật đo lường và cơ chế giải quyết khiếu nại. Khi các quy trình này được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và độ tin cậy của kỳ thi không phụ thuộc vào việc công khai từng câu hỏi cụ thể sau mỗi lần tổ chức thi.

Hiện có ý kiến cho rằng nhiều câu hỏi tư duy logic trong đề đợt 2 và các đợt trước kỳ thi đánh giá năng lực "lấy ý tưởng" từ các tài liệu tham khảo của LSAT ảnh: Nhật Thịnh

Nhìn từ góc độ khảo thí đánh giá năng lực, việc tham khảo các nguồn quốc tế để xây dựng câu hỏi và việc không công bố đề thi, đáp án sau kỳ thi đều là những lựa chọn có cơ sở chuyên môn vững chắc.

Mục tiêu cuối cùng của một kỳ thi đánh giá năng lực không phải là tạo ra những câu hỏi hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu, mà là xây dựng được một công cụ đo lường chính xác, công bằng và đáng tin cậy để đánh giá năng lực của thí sinh. Khi mục tiêu đó được bảo đảm thông qua một quy trình biên soạn, phản biện và thẩm định chặt chẽ, việc tham khảo các mô hình quốc tế và bảo mật ngân hàng câu hỏi không chỉ là lựa chọn hợp lý mà còn là điều cần thiết để duy trì chất lượng của kỳ thi trong dài hạn.

Nhiều điểm tương đồng từ đề thi đánh giá năng lực và tài liệu tham khảo của LSAT Phản ánh tới Thanh Niên ngày 26.5, T., một thí sinh dự đợt 2 thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, nêu nghi vấn nhiều câu hỏi tư duy logic trong đề đợt 2 và các đợt trước "lấy ý tưởng" từ các tài liệu tham khảo của kỳ thi tuyển sinh trường luật (LSAT). Đây là những tài liệu đăng công khai và có thể tìm thấy trên mạng với một số từ khóa nhất định, theo tìm hiểu của Thanh Niên. Cụ thể, thí sinh này cho rằng chuỗi câu hỏi 94-96 tư duy logic ở đề đợt 2 có nội dung tương tự câu hỏi 1-6, phần 4 sách luyện thi PrepTest 55 của Kaplan, chỉ đổi bối cảnh và tên nhân vật. Trong đó, 6 sinh viên luật tham gia tranh tụng tại tòa ở đề gốc được thay bằng 6 tình nguyện viên trong đề đợt 2, với "Gambini" đại diện cho G, "Little" là H, "Mitchum" là K, "Richardson" là L, "Saito" là M và "Veracruz" là N. Điểm tương đồng thứ nhất là điều kiện mà đề ra, từ "Mitchum ở cùng đội với Gambini hoặc Veracruz" trong đề tham khảo LSAT được chuyển thành "K ở cùng đội với G hoặc N", "Little phát biểu mở đầu" thành "H là đội trưởng", "Gambini hay Richardson, nhưng không phải cả hai, phát biểu kết luận" thành "G hay L, nhưng không phải cả hai, không là đội trưởng". Điểm tương đồng thứ hai là các câu hỏi, ví dụ "Nếu Little cùng đội với Richardson, điều nào sau đây phải đúng" được chuyển thành "Nếu H cùng đội với L thì điều nào sau đây phải đúng", hay "Nếu Saito phát biểu mở đầu thì cặp nào sau đây có thể cùng một đội?" thành "Nếu M là đội trưởng thì hai người nào sau đây có thể cùng một đội?"... Ngọc Long



