ĐH top thế giới với cách dạy độc đáo rèn sinh viên kỹ năng giao tiếp

Đây là bài tập "huyền thoại" trong môn học "Diễn đạt bằng lời nói", được triển khai ở Đại học (ĐH) Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) từ 2015 đến nay bởi cựu nhà sản xuất và đạo diễn truyền hình Xu Kai. Đây là một trong những môn đại cương được sinh viên yêu thích nhất sau nhiều năm triển khai, theo tờ SCMP.

Để thực hiện bài tập này, một số sinh viên nhờ cha mẹ hoặc bạn bè đóng giả làm người lạ. Số khác thì tìm nhân vật bằng cách đăng bài trên mạng xã hội.

Một nữ sinh có biệt danh Connie ban đầu cũng đăng bài tìm người lạ trên mạng, nhưng sau đó cô đổi ý và bắt đầu gọi ngẫu nhiên các số điện thoại ở Nam Kinh. Một số người nghĩ cô là kẻ lừa đảo. Nhưng sau nhiều lần thử, cô đã nối máy được với một sinh viên khác tại Nam Kinh và người này nhận lời phỏng vấn.

Một sinh viên khác có tên Hong Yiming cũng chọn quay số ngẫu nhiên ở Nam Kinh. Trong hơn 30 cuộc, chỉ 5 người bắt máy. Sau đó, 3 người lập tức cúp máy, 1 người nghĩ anh là kẻ lừa đảo, còn người cuối cùng đồng ý tham gia phỏng vấn.

Người được phỏng vấn - hiện làm việc trong ngành công nghệ thông tin - chia sẻ nhiều lời khuyên về định hướng phát triển sự nghiệp, kể cách họ tận hưởng thời gian rảnh rỗi ở Nam Kinh và khoe về 2 chú mèo của mình.

Thực tế, Connie thừa nhận rằng bài tập giảng viên giao có độ khó ngày càng tăng, vì mọi người hiện rất e ngại nghe máy từ số lạ do sợ bị quấy rối hoặc lừa đảo. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số sinh viên bỏ học giữa chừng, trong khi nhiều người đã hoàn thành môn học lại tha thiết mong thầy Xu đừng bao giờ hủy bỏ bài tập này.

Theo thầy Xu, mục đích thiết kế môn học là để giúp sinh viên xây dựng sự tự tin, nâng cao kỹ năng giao tiếp và trưởng thành hơn. Riêng bài tập gọi cho người lạ này giúp sinh viên học cách thấu hiểu và đồng cảm.

"Không hề dễ để bày tỏ bản thân và sinh viên cần học cách trân trọng sự giúp đỡ của người khác", thầy chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ Trung Quốc tự nhận mình là người hướng nội hoặc mắc hội chứng "sợ giao tiếp xã hội". Song thầy Xu cho rằng đơn giản là các bạn chưa có cơ hội học cách kết nối, giao tiếp. Thầy cũng nhận định, môn học đang bù đắp cho những điều sinh viên đã bỏ lỡ ở hồi phổ thông - bởi nó đi ngược quan niệm truyền thống "làm nhiều, nói ít" của Trung Quốc.

Song song với dạy sinh viên cách giao tiếp, vị giảng viên còn thiết kế nhiều hoạt động giúp các bạn hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể khi trò chuyện.

Nhờ các yếu tố trên, môn học này nhiều năm liền được bình chọn là một trong những môn sinh viên ĐH Nam Kinh yêu thích nhất. Thầy Xu cũng nhận nhiều giải thưởng cấp trường, gồm "Giảng viên được yêu thích nhất" và "Giảng viên cuốn hút nhất".

"Môn học này còn quan trọng hơn một số môn chuyên ngành", một cư dân mạng bình luận. "Thứ giới trẻ ngày nay còn thiếu có lẽ không phải là kiến thức mà là các kỹ năng xã hội cơ bản như thế này", một người khác chia sẻ.

Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2027 của Times Higher Education, ĐH Nam Kinh đứng thứ 59 toàn cầu, cao hơn nhiều gương mặt nổi tiếng khác như ĐH Monash (Úc), ĐH Amsterdam (Hà Lan) hay ĐH Paris-Saclay (Pháp).