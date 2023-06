Đi bằng xe máy hơn 150 km, sản phụ bị nhau bong non nguy kịch

Ngày 6.6, nguồn tin từ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho sản phụ bị nhau bong non nguy kịch.

Sản phụ T.T.X.M (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) mang thai lần đầu, tuổi thai 36 tuần. Sau khi đi bằng xe máy hơn 150 km, chị M. bị đau bụng, được đưa đến Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ thăm khám.

Các bác sĩ mổ lấy thai cấp cứu, bé gái cân nặng 2,6 kg BVCC

Tai đây, qua thăm khám và siêu âm, đo monitoring, bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị nhau bong non thể trung bình. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành mổ lấy thai cấp cứu ngay, bé gái cân nặng 2,6 kg.

Ca mổ thành công tốt đẹp. Sản phụ được nằm tại khoa Sản phụ khoa để theo dõi và săn sóc đặc biệt. Em bé được hỗ trợ hô hấp và có thể thở bình thường sau hồi sức.

Theo bác sĩ, nhau bong non là bệnh lý sản khoa hiếm gặp và rất nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ trẻ tử vong trong bụng mẹ rất cao do thiếu hụt ô xy và dưỡng chất. Đối với sản phụ, khi nhau bong non có thể gây biến chứng như rối loạn đông máu, đờ tử cung, cắt bỏ tử cung hoặc đe dọa đến tính mạng.