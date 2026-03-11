Đi bộ kết hợp chế độ ăn hợp lý: Công thức giúp đường huyết ổn định

Tuy nhiên, với người có lượng đường trong máu cao thường không gặt hái được những lợi ích trên, do đường huyết tăng cao có thể ngăn chặn khả năng hấp thụ oxy của cơ bắp.

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã tìm ra mẹo hay để tối đa hóa lợi ích của việc tập luyện, đặc biệt là các bài tập aerobic như đi bộ, chạy bộ, đạp xe và bơi lội.

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y sinh Fralin, thuộc Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ), đã tiến hành thử nghiệm trên chuột bị tăng đường huyết, để xem xét tác động của chế độ ăn đối với hiệu quả tập luyện.

Đi bộ có thể giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ Ảnh: AI

Trong nghiên cứu, những con chuột được chia làm 2 nhóm:

Nhóm ăn tiêu chuẩn giàu tinh bột (carbohydrate).

Chế độ ăn keto giàu chất béo, ít tinh bột (carbohydrate).

Cả hai nhóm được tập luyện bằng cách chạy thường xuyên trên bánh xe tập thể dục.

Kết quả ghi nhận: chỉ sau 1 tuần, những con chuột được cho ăn chế độ ăn keto giàu chất béo đã giảm lượng đường trong máu cao. Cơ thể của chúng cũng trở nên phản ứng tốt hơn với việc tập thể dục.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Sarah Lessard, Viện Nghiên cứu Y sinh Fralin Đại học Bách khoa Virginia, cho biết chỉ sau 1 tuần áp dụng chế độ ăn keto, lượng đường trong máu của chuột hoàn toàn bình thường, như thể chúng không hề bị tiểu đường, theo trang tin khoa học Sciencedaily.

Theo thời gian, chế độ ăn keto có thể tái cấu trúc cơ bắp, giúp những con chuột theo chế độ ăn này phản ứng tốt hơn với việc tập thể dục và tăng cường khả năng sử dụng oxy của cơ thể - một chỉ số về sức khỏe lâu dài và tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng đường huyết cao thường cản trở khả năng cơ bắp tăng cường hấp thụ oxy. Chế độ ăn keto chuyển cơ thể từ trạng thái sử dụng đường sang đốt cháy chất béo làm nhiên liệu chính, giúp bình thường hóa đường huyết, từ đó cho phép cơ bắp sử dụng oxy hiệu quả hơn, làm tăng công suất tập luyện aerobic cao hơn.

Nhóm nghiên cứu kết luận: Mẹo hay nhất để tối đa hóa lợi ích của các bài tập aerobic như đi bộ, chạy bộ, là kết hợp với chế độ ăn giúp kiểm soát đường huyết, theo Sciencedaily.

Ngoài chế độ ăn keto, các chuyên gia cho biết chế độ ăn Địa Trung Hải cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự.

Chế độ ăn keto bao gồm nhiều chất béo tốt như dầu ô liu, các loại hạt, quả bơ Ảnh: AI

Chế độ ăn keto giàu chất béo là gì?

Tuân theo chế độ ăn keto là cách hiệu quả nhất để đạt được trạng thái ketosis. Đây là trạng thái chuyển hóa, trong đó cơ thể sử dụng chất béo làm nhiên liệu chính thay vì carbohydrate.

Chế độ ăn keto giàu chất béo tập trung vào chất béo tốt (chiếm 70 - 80% tổng lượng calo), với lượng protein vừa phải (khoảng 10 - 20%) và hạn chế carbohydrate (chỉ 10 - 20%).

Cụ thể, chế độ ăn keto bao gồm: