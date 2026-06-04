Đi cà phê được hái dưa hấu tại ruộng, trải nghiệm khiến ai cũng thích thú

Bước vào quán cà phê Bồ Công Anh (trên đường Lê Phước Thọ, P.Long Tuyền, TP.Cần Thơ), thực khách cảm thấy dễ chịu vì không khí trong lành, cây xanh phủ khắp khuôn viên. Cảnh trí thiết kế hầu hết bằng gỗ, kết hợp các tiểu cảnh mộc mạc, tạo cảm giác thư thái như những quán cà phê sân vườn ở Đà Lạt.

Quán cà phê thu hút đông đảo bạn trẻ nhờ mô hình kết hợp trải nghiệm hái dưa hấu tại vườn ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn đặc biệt của quán là ruộng dưa hấu xanh tốt nằm cạnh khu cà phê. Những luống dưa trải dài trở thành góc check-in thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình vào dịp cuối tuần.

Ruộng dưa hấu trong khuôn viên quán cà phê để thực khách có thể trải nghiệm hái trái và thưởng thức tại chỗ ẢNH: DUY TÂN

Chị Phan Ngọc Nhị (34 tuổi), chủ quán, cho biết quán có diện tích hơn 4.000 m2, chia thành 2 khu riêng biệt gồm khu cà phê và khu ruộng dưa trải nghiệm. "Khách đến đây ngoài uống cà phê còn có thể xuống ruộng hái dưa, thưởng thức tại chỗ hoặc mua mang về với giá 8.000 đồng/kg. Tôi muốn tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên để mọi người có thêm trải nghiệm thay vì chỉ đến uống nước, chụp ảnh", chị Nhị chia sẻ.

Xung quanh quán cà phê là vườn hoa khoe sắc ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Nhị, mỗi năm, quán trồng khoảng 2 - 3 vụ dưa hấu. Sau mỗi mùa thu hoạch, khu ruộng được bơm nước để thả vịt phục vụ khách tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh. "Mô hình này ban đầu chỉ làm để tạo cảnh quan cho quán, nhưng không ngờ được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, trẻ nhỏ rất thích cảm giác xuống ruộng cắt dưa", chị Nhị nói thêm.

Điều khiến nhiều người thích thú là được chọn trái dưa mình yêu thích, dùng kéo cắt rồi cân ký tại chỗ. Nhiều du khách chọn thưởng thức dưa ngay trong khu vườn thoáng mát.

Một em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng dưa hấu ẢNH: DUY TÂN

Những ngày cuối tuần, quán thường có rất đông khách đến thư giãn, chụp ảnh và trải nghiệm hái dưa. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến để trẻ được tiếp xúc với không gian xanh và trải nghiệm thu hoạch nông sản.

Nguyễn Trúc Linh (22 tuổi, ở P.Ninh Kiều) cho biết đây là lần đầu tiên bản thân được trải nghiệm hái dưa hấu trong quán cà phê. "Không gian ở đây rất mát, nhiều cây xanh tạo nên cảm giác dễ chịu. Tôi thích nhất là được tự chọn trái dưa rồi cắt mang về. Vừa đi cà phê vừa có thêm trải nghiệm như đi nông trại nên rất thú vị", Linh chia sẻ.

Những trái dưa hấu tới kỳ thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Lần đầu ghé quán khi du lịch Cần Thơ, chị Phạm Thảo Vy (26 tuổi, ở TP.HCM) tỏ ra thích thú với mô hình độc đáo này. "Tôi xem video trên mạng xã hội nên tìm đến trải nghiệm. Giữa thành phố mà có một không gian giống nông trại như vậy khiến tôi khá bất ngờ. Cảm giác tự tay hái dưa và ăn ngay tại vườn rất vui và đáng nhớ", chị Vy chia sẻ.

Ruộng dưa hấu rộng 2.000 mét vuông ẢNH: DUY TÂN

Chị Nhị hái dưa hấu cho khách ẢNH: DUY TÂN

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian xanh, gần gũi thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, mô hình quán cà phê kết hợp trải nghiệm nông nghiệp đang trở thành xu hướng mới, thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình đến thư giãn, vui chơi vào dịp cuối tuần.