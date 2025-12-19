Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe
Bác sĩ 24/7:

Đi chợ về, để nguyên túi nilon chứa thực phẩm vào tủ lạnh, có sao không?

M.Phúc
M.Phúc
19/12/2025 10:48 GMT+7

'Tôi hay mua thực phẩm về để nguyên túi nilon cho vào tủ lạnh, điều này có tốt cho sức khỏe không? Xin bác sĩ chỉ giúp tôi cách bảo quản thực phẩm tươi sống khi mua ở chợ về một cách tốt nhất'. (B.Thủy, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp: Việc để nguyên thực phẩm trong túi nilon mua ở chợ rồi cho thẳng vào tủ lạnh không phải là thói quen tốt cho sức khỏe. 

Các loại túi nilon dùng ngoài chợ thường không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có thể chứa bụi bẩn, vi sinh vật và thậm chí là hóa chất tồn dư từ quá trình sản xuất. Khi đặt trực tiếp vào tủ lạnh, vi khuẩn từ bề mặt túi có thể lây nhiễm sang các thực phẩm khác, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Ngoài ra, nhiều loại túi nilon không phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp hoặc tiếp xúc lâu dài với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm ướt, dễ dẫn đến nhiễm vi nhựa và các chất không mong muốn.

Bác sĩ 24/7: Để nguyên túi nilon chứa thực phẩm vào tủ lạnh, có tốt không? - Ảnh 1.

Thịt, cá, hải sản nên rửa sạch nhanh dưới vòi nước, để ráo, sau đó cho vào túi chuyên dụng đạt chuẩn an toàn thực phẩm rồi mới bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông

Ảnh: AI

Cách bảo quản thực phẩm tươi sống

Bác sĩ Ngọc Mai cho biết, cách bảo quản thực phẩm tươi sống tốt nhất sau khi mua về là xử lý lại ngay trước khi cho vào tủ lạnh. 

Thịt, cá, hải sản nên được lấy ra khỏi túi nilon, rửa sạch nhanh dưới vòi nước, để ráo, sau đó chia thành các phần nhỏ vừa dùng cho một bữa, cho vào hộp đựng thực phẩm chuyên dụng hoặc túi zip đạt chuẩn an toàn thực phẩm rồi mới bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông.

Rau củ quả cần loại bỏ bao bì ban đầu, nhặt bỏ lá héo, đất cát, rửa sạch và để ráo nước trước khi cho vào hộp hoặc túi thoáng khí; tránh để rau còn ướt vì dễ hư hỏng và phát sinh vi khuẩn.

Việc phân loại thực phẩm sống - chín, bảo quản trong các hộp riêng biệt và sắp xếp đúng vị trí trong tủ lạnh không chỉ giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

