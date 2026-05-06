Đi đón con, vợ phát hiện chồng tử vong trong đầm tôm

Bắc Bình
06/05/2026 10:57 GMT+7

Hai vợ chồng làm việc trong đầm tôm ở Tây Ninh. Khi người vợ đi đón con rồi quay lại thì phát hiện chồng đã tử vong.

Ngày 6.5, tin từ Công an xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể anh N.C.T (36 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định có thể do tai nạn điện trong quá trình lao động.

Tây Ninh: Đi rước con, người vợ thấy chồng tử vong trong đầm tôm - Ảnh 1.

Một đầm tôm tại Tây Ninh

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 5.5, anh N.C.T (ở ấp Bình Thạnh 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh) cùng vợ là chị Đ.T.N.G ra đầm tôm của gia đình để làm việc. Đến 15 giờ cùng ngày, chị G. rời đầm về nhà để chuẩn bị đón con đi học về.

Khoảng một tiếng sau, trên đường đi đón con, chị G. ghé lại đầm tôm thì bàng hoàng phát hiện chồng đang trong tư thế gục xuống, tay vẫn còn nắm chặt cần số của máy quạt nước. Chị G. nhanh chóng dùng vật cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hô hoán người thân đến hỗ trợ.

Dù được người thân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tầm Vu, nhưng anh T. được xác định đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thuận Mỹ đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc. Qua kiểm tra sơ bộ, hiện trường không bị xáo trộn, tử thi không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Gia đình nạn nhân cho biết, hệ thống mô tơ điện 220V dùng cho máy quạt nước tại đầm tôm có dấu hiệu bị rò rỉ điện ở bộ phận hộp số và cần điều khiển.

Phía gia đình nhận định đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn nên đã làm đơn từ chối khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại và xin được nhận thi thể về lo mai táng. Căn cứ vào các dấu hiệu tại hiện trường và nguyện vọng gia đình, cơ quan chức năng nhận định vụ việc anh T. tử vong không có dấu hiệu tội phạm.


Né xe chạy ngược chiều trước chợ, người đàn ông gặp nạn tử vong

Trong lúc né các xe chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), một người đàn ông ngã ra đường bị xe tải cán tử vong.

Tây Ninh Công an xã Thuận Mỹ TỬ VONG TRONG ĐẦM TÔM Điện giật điện giật chết trong đầm tôm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
