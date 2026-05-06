Đi đón con, vợ phát hiện chồng tử vong trong đầm tôm

Ngày 6.5, tin từ Công an xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể anh N.C.T (36 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định có thể do tai nạn điện trong quá trình lao động.

Một đầm tôm tại Tây Ninh ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 5.5, anh N.C.T (ở ấp Bình Thạnh 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh) cùng vợ là chị Đ.T.N.G ra đầm tôm của gia đình để làm việc. Đến 15 giờ cùng ngày, chị G. rời đầm về nhà để chuẩn bị đón con đi học về.

Khoảng một tiếng sau, trên đường đi đón con, chị G. ghé lại đầm tôm thì bàng hoàng phát hiện chồng đang trong tư thế gục xuống, tay vẫn còn nắm chặt cần số của máy quạt nước. Chị G. nhanh chóng dùng vật cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hô hoán người thân đến hỗ trợ.

Dù được người thân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tầm Vu, nhưng anh T. được xác định đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thuận Mỹ đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc. Qua kiểm tra sơ bộ, hiện trường không bị xáo trộn, tử thi không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Gia đình nạn nhân cho biết, hệ thống mô tơ điện 220V dùng cho máy quạt nước tại đầm tôm có dấu hiệu bị rò rỉ điện ở bộ phận hộp số và cần điều khiển.

Phía gia đình nhận định đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn nên đã làm đơn từ chối khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại và xin được nhận thi thể về lo mai táng. Căn cứ vào các dấu hiệu tại hiện trường và nguyện vọng gia đình, cơ quan chức năng nhận định vụ việc anh T. tử vong không có dấu hiệu tội phạm.



