Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng: Khám nghiệm, hé lộ nguyên nhân 2 người tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/05/2026 14:57 GMT+7

Liên quan đến vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể liên quan đến cháy xe gây bỏng và ngạt khí.

Chiều nay 5.5, một lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra trong lúc phương tiện vào cây xăng đổ nhiên liệu khiến 2 người tử vong.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan giám định pháp y. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên thi thể, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do bỏng nặng và ngạt khí sau khi xe bốc cháy.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chở theo T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng ở xã Thăng Điền) di chuyển vào cây xăng 90 nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để đổ xăng.

Khi vừa dừng xe, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau. Nhân viên cây xăng lập tức sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhiều người dân xung quanh cũng tham gia hỗ trợ, nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan và phát nổ.

Ngọn lửa được dập tắt chỉ sau vài phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nghiêm trọng: 2 người tử vong, chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần và một trụ bơm xăng bị hư hại.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, tại thời điểm xảy ra cháy, trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Đây được cho là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của một chủ khu vui chơi cách hiện trường khoảng 30 km. Hai nạn nhân tử vong là nhân viên làm việc tại khu vui chơi này, còn tài xế Võ Nguyễn Duy An là người thân của chủ phương tiện.

Liên quan vụ việc, ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền), chủ phương tiện ô tô.

Tin liên quan

Cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng: Tài xế khai gì?

Cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng: Tài xế khai gì?

Liên quan vụ ô tô bốc cháy khi vào cây xăng khiến 2 người tử vong tại Đà Nẵng, tài xế khai do quá hoảng loạn nên không kịp xử trí. Công an bước đầu nhận định nguyên nhân có thể do nổ khối pin phía sau xe.

Ô tô bốc cháy khi đổ xăng ở Đà Nẵng: Danh tính 2 người tử vong

Đà Nẵng: Ô tô bốc cháy khi đang đổ xăng, 2 người tử vong trong xe

Khám phá thêm chủ đề

cháy ô tô Đà Nẵng tử vong Ắc quy ngạt khí cháy ô tô ở Đà Nẵng cháy ô tô 2 người chết ở đà nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận