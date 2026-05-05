Vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng: Khám nghiệm, hé lộ nguyên nhân 2 người tử vong

Chiều nay 5.5, một lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra trong lúc phương tiện vào cây xăng đổ nhiên liệu khiến 2 người tử vong.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan giám định pháp y. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên thi thể, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do bỏng nặng và ngạt khí sau khi xe bốc cháy.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chở theo T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng ở xã Thăng Điền) di chuyển vào cây xăng 90 nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để đổ xăng.

Khi vừa dừng xe, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau. Nhân viên cây xăng lập tức sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhiều người dân xung quanh cũng tham gia hỗ trợ, nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan và phát nổ.

Ngọn lửa được dập tắt chỉ sau vài phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nghiêm trọng: 2 người tử vong, chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần và một trụ bơm xăng bị hư hại.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, tại thời điểm xảy ra cháy, trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Đây được cho là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của một chủ khu vui chơi cách hiện trường khoảng 30 km. Hai nạn nhân tử vong là nhân viên làm việc tại khu vui chơi này, còn tài xế Võ Nguyễn Duy An là người thân của chủ phương tiện.

Liên quan vụ việc, ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền), chủ phương tiện ô tô.