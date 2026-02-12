Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đi dự tiệc tất niên, nhân viên cứu hộ cứu bé trai thoát khỏi đuối nước

Hoàng Trung
Hoàng Trung
12/02/2026 11:28 GMT+7

Trong lúc dự tiệc tất niên ở một nhà hàng ven biển, một nhân viên cứu hộ ở Phú Quốc đã cứu bé trai bị đuối nước thoát khỏi nguy kịch.

Sáng 12.2, tin từ Trung tâm y tế Phú Quốc (An Giang) cho biết đơn vị đang chăm sóc một bé trai bị đuối nước ở Gành Dầu. Hiện tại, sức khỏe của bé tạm ổn.

Theo Trung tâm y tế Phú Quốc, nhờ việc sơ cứu đúng cách và kịp thời trước đó của những người dân tại hiện trường nên bé trai không bị nguy kịch.

Đi dự tiệc tất niên, nhân viên cứu hộ cứu được bé trai đuối nước ở biển - Ảnh 1.

Bé trai bị đuối nước được chuyển đến Trạm y tế Gành Dầu sau khi sơ cứu tại bãi biển Gành Dầu

ẢNH: CTV

Người trực tiếp cứu bé trai bị đuối nước là nhân viên cứu hộ của VinWonders Phú Quốc. Anh này cho biết sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 11.2. Khi đó, anh đang dự tiệc tất niên tại một nhà hàng ven biển thì nghe nhân viên nhà hàng báo có một bé trai bị đuối nước, vị trí khá xa bờ.

Nghe vậy, anh liền lao ra cứu bé và đưa vào bờ. Lúc này, bé có biểu hiện co giật, sức khỏe rất yếu. Tại bờ biển, nhân viên cứu hộ đã cùng mọi người tích cực dùng các biện pháp sơ cứu. Sau khi bé có dấu hiệu sinh tồn, mọi người nhanh chóng đưa bé đến Trạm y tế Gành Dầu chăm sóc, rồi chuyển đến Trung tâm y tế Phú Quốc.

Nhân viên cứu hộ chia sẻ, lúc cứu bé bị đuối nước, tình hình khá hoảng loạn. Có người kêu làm thế này, người kêu làm thế kia, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh và nhớ lại những gì đã được đào tạo ở nơi làm việc, nhờ vậy, anh đã cứu được bé.

Tin liên quan

Báo động: Liên tiếp học sinh ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Báo động: Liên tiếp học sinh ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 học sinh TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi, dù hồ bơi có giám sát. Điều này cảnh báo lỗ hổng an toàn ở hồ bơi.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước nhân viên cứu hộ phú quốc bé trai VinWonders Phú Quốc
