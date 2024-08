Đi lạc hơn 350 km, người đàn ông được công an hỗ trợ về nhà

Ngày 27.8, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tơi (H.Ia H'drai, Kon Tum), cho biết các cơ quan chức năng của xã này vừa phát hiện, giúp đỡ người đàn ông đi lạc hơn 350 km trở về nhà.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 25.8, qua công tác tuần tra kiểm soát tại QL14C, đoạn qua thôn 1 (xã Ia Tơi), Công an xã Ia Tơi phát hiện người đàn ông đang đi bộ trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện lạc đường.

Sau khi được Công an xã Ia Tơi hỗ trợ, giúp đỡ, gia đình đã đưa ông N. về nhà an toàn LÊ TRUNG

Công an xã Ia Tơi đưa người đàn ông nói trên về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Kết quả xác định người này suy nhược cơ thể và không minh mẫn. Sau khi người này tỉnh táo, Công an xã Ia Tơi đưa về trụ sở đơn vị, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Qua khai thác, cơ quan công an xác định người đàn ông này tên T.Q.N (43 tuổi, ở xã Đak Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước). Ngay sau đó, Công an xã Ia Tơi liên hệ với Công an xã Đak Ơ xác nhận thông tin công dân. Đồng thời, cơ quan công an cũng thông báo với người nhà đến xã Ia Tơi đón ông N. Sáng 26.8, ông N. được gia đình đưa về nhà an toàn.

Theo gia đình, ông N. có tiền sử bệnh tâm thần. Ngày 19.8, sau khi rời khỏi nhà, ông N. đi dọc QL14C, qua nhiều huyện thuộc các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai trước khi đến H.Ia H'drai (Kon Tum). Tổng quãng đường ông N. đi lạc hơn 350 km. Tuyến đường này chủ yếu là đồi núi, dân cư thưa thớt.