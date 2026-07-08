Đi làm có tiền, liền tích cóp xây nhà cho cha mẹ

Xây nhà báo hiếu mẹ rồi mới đi lấy chồng

Nhà chỉ có 2 mẹ con, mỗi lần nắm đôi bàn tay chai sần, gầy guộc của mẹ, Võ Như Ngọc (34 tuổi, quê Nghệ An) lại rưng rưng. "Nhà tôi chỉ có 1 sào ruộng, không đủ ăn. Mẹ tôi đi gánh đất cho nhà người ta với công 10.000 đồng, có hôm thì đổi gạo ăn. Mẹ bỏ muối vào gạo để dễ ăn hơn, nhường cho con từng bát cơm, chén cháo. Bà còn gánh chè đi bán. Mỗi ngày gánh đi gánh về hàng chục cây số", Ngọc xúc động kể về nỗi nhọc nhằn của mẹ.

Với Võ Như Ngọc, mẹ là cả bầu trời

Căn nhà đầu tiên của hai mẹ con là nhà mái tranh, mẹ Ngọc đi gánh rơm và bùn trộn lại với nhau làm nhà tạm. Ngày mưa, hai mẹ con lấy chậu hứng nước khắp nhà. Căn thứ 2 là nhà tình thương được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng để xây. Năm 2016, sau 2 năm ra trường đi làm, Ngọc tích cóp xây lại căn nhà khang trang hơn cho mẹ.

"Tôi xây nhà xây trên nền nhà cũ, mở rộng ra, xây thêm công trình phụ. Xây nhà lúc đó hết khoảng 300 triệu đồng, tôi tích cóp được 200 triệu đồng, khoản còn lại tôi vay mượn. Đến năm 2017, tôi mới trả hết nợ", Ngọc tâm sự. Hiện tại, cô đang làm hướng dẫn viên cho một công ty trên đường Lê Duẩn, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Chỉ khi xây sửa lại căn nhà khang trang, để mẹ không còn thấp thỏm mỗi mùa bão lũ, cô gái xứ Nghệ mới yên tâm đi lấy chồng. Làm việc ở Hà Nội, đặc thù công việc hướng dẫn viên du lịch khiến Ngọc không thể kề cận bên cạnh để chăm cho mẹ từng bữa cơm giấc ngủ nên cô gọi hỏi thăm mẹ những lúc nghỉ ngơi; thường xuyên mua thuốc bổ, những món ăn mẹ thích.

Khi đón được mẹ ra Hà Nội sống cùng gia đình nhỏ, Ngọc đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, dẫn mẹ đi du lịch rất nhiều nơi. "Vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà để ở. Ngày nhỏ mẹ chăm tôi, bây giờ tôi chăm mẹ", cô gái 9x trải lòng.

Mua bảo hiểm cho mẹ phòng khi đau ốm

Đây là năm thứ 9 Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, ngụ P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mua bảo hiểm cho mẹ. Mỗi năm Hoa nộp bảo hiểm cho mẹ 7,5 triệu đồng, hợp đồng bảo hiểm 10 năm. Hoa là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em gái. Bố mất hơn 10 năm nay, cô phụ nuôi 2 em học đại học và báo hiếu cho mẹ trong khả năng của mình.

Nguyễn Thị Hoa luôn tranh thủ thời gian để được ở cạnh mẹ Ảnh: NVCC

"Tôi mong mẹ có khoản chi tiêu khi đau ốm mà không cần phải bận tâm chuyện chi phí, nên tôi đóng bảo hiểm. 9 năm rồi, vẫn còn 1 năm nữa. Đến hạn, mẹ có một khoản tích lũy cho tuổi già", Hoa trải lòng. Ở xa, điều cô luôn lo lắng là sức khỏe của mẹ.

Tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Hoa ở lại thành phố làm việc. Lập gia đình, có con nhỏ cùng guồng quay công việc, Hoa luôn cố gắng thu xếp về thăm mẹ trong những dịp nghỉ lễ dài ngày. "Tôi nghĩ ở tuổi già, điều cha mẹ mong muốn nhất là được chăm sóc về tinh thần cùng sự quan tâm của con cái. Tranh thủ lúc nào về thăm mẹ được là tôi về, gọi điện được lúc nào tôi gọi", cô nói.

Trong cuộc sống hiện đại, không ít người trẻ mang cảm giác day dứt vì không thể dành nhiều thời gian cho cha mẹ. Thế nhưng, điều cha mẹ mong muốn đôi khi lại rất giản dị. "Tôi không mong con từ bỏ công việc để ở cạnh mình. Tôi mong con bình an, khỏe mạnh, sống tử tế. Một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời chúc sinh nhật hay những lần con cháu trở về sum họp sau những ngày bận rộn là cũng vui rồi", bà Nguyễn Thị Hương (55 tuổi, ngụ P.Bình Quới, TP.HCM) chia sẻ.