Đi làm, đi học chia khung giờ: Người dân băn khoăn, chuyên gia nói gì?

"Đi làm theo khung giờ, nghe thì rất hay nhưng…"

Sáng 22.10, tại cổng Trường Tiểu học Trưng Vương (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Nguyễn Thu Hằng cùng rất đông phụ huynh đưa con đến trường, rồi lại vội vã di chuyển đến nơi làm việc.

Phụ huynh đưa con đi học ở Trường Tiểu học Trưng Vương ẢNH: LINH CHI

"Ngày nào cũng thế, chỉ tầm 7 giờ kém thôi là đường đã đông nghẹt rồi. Nhưng cũng phải cố đi thôi, chậm một chút là con muộn học, mà tôi cũng muộn giờ làm" chị Hằng, phụ huynh có con học lớp 3 tại đây, chia sẻ.

Trường học của con chị Hằng ở P.Hoàn Kiếm, nhưng cơ quan của chị lại ở P.Đống Đa. Dù khoảng cách 2 nơi không quá xa nhưng giờ học của con gần sát với giờ làm của chị, cùng với tình trạng giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm nên cả 2 mẹ hôm nào cũng có thể bị muộn. Với chị Hằng, mỗi buổi sáng thức dậy đều là một "cuộc chạy đua về thời gian" để cả 2 mẹ con có thể đi học, đi làm đúng giờ.

Khi được hỏi về đề xuất chia khung giờ đi học, đi làm để giảm ùn tắc, chị Hằng chia sẻ: "Nghe thì cũng hợp lý nếu tách giờ học và giờ làm, nhưng thực tế rất khó. Nếu cho học sinh đi học sớm hơn, tôi lại không kịp đưa đi vì còn chuẩn bị đi làm, mà muộn hơn thì lại trễ giờ làm. Lệch giờ như vậy thì việc đưa đón sẽ càng trở nên khó khăn với phụ huynh như chúng tôi".

Anh Quang Hà, 27 tuổi, nhân viên một công ty ở P.Cầu Giấy, cho rằng ý tưởng đi làm, đi học theo khung giờ "nghe thì rất hay nhưng thiếu thực tế".

"Tôi ủng hộ nếu như nó thực sự giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông. Nhưng thực tế thì không ai có thể kiểm soát được việc người dân ra đường giờ nào. Tắc đường đâu chỉ do dân văn phòng hay học sinh, còn bao nhiêu người lao động tự do nữa. Làm sao quy định được giờ giấc của tất cả mọi người", anh Hà băn khoăn.

Theo anh Hà, nếu thay đổi giờ làm, nhiều doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại lịch làm việc, dẫn đến xáo trộn lớn. "Giờ bắt đầu làm việc nếu diễn ra sớm hơn thì người lao động phản đối, muộn hơn lại ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của doanh nghiệp. Vấn đề nằm ở hạ tầng và ý thức tham gia giao thông. Đó mới là điều cần được giải quyết triệt để", anh Hà bày tỏ.

Dòng người nhích từng bước trên đường Huỳnh Thúc Kháng trong giờ cao điểm ẢNH: LINH CHI

Tán thành chủ trương nhưng xem xét phạm vi triển khai

Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá, đề xuất bố trí "lệch pha", để người đi làm, đi học theo khung giờ là chủ trương tốt để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông khi tất cả mọi người đổ ra đường vào cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng chủ trương này sẽ gặp nhiều vướng mắc vì đây là "bài toán xã hội, không phải là bài toán kĩ thuật".

Cụ thể, theo ông Tâm, không phải ai thích ra giờ nào thì ra, mà ở đây là mối liên kết xã hội giữa mọi người rất chặt chẽ. Riêng chuyện cơ quan, cửa hàng mở lúc nào cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu kĩ. Cạnh đó, tỉ lệ người dân đưa con đi học bị phụ thuộc vào giờ học của các con cũng rất lớn.

"Tôi tán thành chủ trương nhưng triển khai ở phạm vi nào, cơ quan, tổ chức nào, mức độ nào và tính khả thi đến đâu thì cần xem xét. Đặc biệt, ở góc độ xã hội cần nghiên cứu kĩ hơn các vấn đề nảy sinh nếu triển khai chủ trương này", ông Tâm nêu quan điểm.

Một chuyên gia giao thông khác cũng bày tỏ sự ủng hộ về việc Hà Nội nghiên cứu việc đi làm, đi học theo khung giờ để giảm người và phương tiện giao thông vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng không thể chỉ áp dụng mỗi biện pháp điều chỉnh thời gian đi làm, đi học… là sẽ kéo giảm được ùn tắc giao thông ở Hà Nội, mà phải làm rất nhiều giải pháp, mỗi giải pháp đóng góp chút hiệu quả thì dần dần tạo thành giải pháp chung giúp Hà Nội giảm ùn tắc.

Vị chuyên gia này lưu ý, việc tách giờ học, giờ làm không phải làm đại trà, cũng không thể ra lệnh cả thành phố phải làm lệch giờ. Thay vào đó chỉ nên khuyến khích tổ chức, cá nhân điều chỉnh giờ làm việc, giờ hoạt động để phân tán lượng giao thông tập trung, bớt ùn tắc.

"Tôi biết có cơ quan đang áp dụng cơ chế để nhân viên lựa chọn 3 khung giờ khác nhau để làm việc, tùy theo nhu cầu của bản thân, gia đình trước trong và sau giờ cao điểm. Đến sớm về sớm, đến muộn về muộn nhưng tổng thời gian lao động vẫn đầy đủ. Với một số cơ quan công sở, có thể áp cho cán bộ tiếp dân phải có mặt vào khung giờ nhất định, những người còn lại có thể điều chỉnh khung thời gian", vị chuyên gia này nói.