Đi luyện thi lớp 10 đến gần 10 giờ tối với bộ đồng phục chưa kịp thay

Trông giữ trẻ mầm non vốn là công việc đòi hỏi nhiều tình thương yêu. Nhưng vì sao các vụ bạo hành, thậm chí gây chết người, lại xảy ra ngày càng nhiều? Tiến sĩ Trần Thị Tâm Minh, Phó trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sài Gòn đã có những chia sẻ qua góc nhìn một người quản lý, đào tạo giáo viên mầm non trong chương trình EduTalk tuần này.