Đi qua trăm trận đánh 11 lần bị thương – Vị tướng kể lại khoảnh khắc sinh tử

Quyết định ấy đã mở ra một hành trình binh nghiệp kéo dài trọn cả đời người. Chàng trai bước vào chiến tranh với hành trang không nhiều hơn lòng yêu nước trong sáng và niềm tin son sắt vào lý tưởng cách mạng. Tuổi thanh xuân của ông gắn liền với quân ngũ hành quân, trận mạc và những thời khắc sinh tử giữa bom đạn.

Suốt cuộc đời binh nghiệp, ông đã trực tiếp tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường ác liệt. Ông đi qua kháng chiến chống Mỹ, trải qua những trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc; tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chiến trường biên giới Tây Nam. Mỗi mặt trận là một thử thách mới, mỗi trận đánh là một lần đối diện ranh giới sống – chết. Ông bị thương 11 lần, mang trên mình 61% thương tật, nhưng chưa một lần rời bỏ hàng ngũ.

Những năm xây dựng và phát triển đất nước, nhiều người lính trở về với đời thường. Nhưng với ông, hành trình cống hiến vẫn tiếp tục trong màu áo lính. Ông tiếp tục công tác trong quân đội, gắn bó với Quân khu 7, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng. Trên cương vị Tham mưu trưởng Quân khu 7, ông bước vào một "mặt trận" khác, nơi không còn tiếng súng, nhưng mỗi quyết định đều gắn liền với con người, với trách nhiệm và sự ổn định lâu dài của quân đội.

ẢNH: NVCC

Từ chiến trường bom đạn sang công tác chỉ huy thời bình, thử thách không hề nhỏ. Đó là quá trình chuyển từ người trực tiếp cầm súng sang người chịu trách nhiệm cho tập thể. Ở vị trí ấy, bản lĩnh người lính được thể hiện không bằng sự gan dạ nơi tuyến đầu, mà bằng sự thận trọng, công tâm và trách nhiệm trong từng quyết định…

Những năm về hưu, ông tham gia "cuộc chiến" hậu chiến. Với tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, ông dành nhiều tâm huyết cho công tác rà phá bom mìn, chăm lo đời sống những đồng đội cũ và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - những con người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh.

Theo ông, đó không phải là việc "làm thêm", mà là nghĩa tình, là bổn phận của một người từng đi qua chiến tranh. Khi bom đạn đã im tiếng, trách nhiệm của người lính được tiếp nối bằng sự kiên trì, lòng trắc ẩn và hành trình đi tìm công lý cho những phận người kém may mắn.

Buổi giao lưu trực tuyến với thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, trong chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ đưa người xem trở về với những năm tháng không thể nào quên của dân tộc. Đó không chỉ là những câu chuyện về trận mạc, mà là câu chuyện về lựa chọn sống, về lý tưởng, về lòng trung kiên của người cộng sản suốt một đời không đổi.

Với thế hệ trẻ hôm nay - những người lớn lên trong hòa bình, cuộc giao lưu không chỉ để lắng nghe, mà để suy ngẫm. Yêu nước trong thời bình không cần phải đi qua chiến tranh, nhưng cần được thể hiện bằng trách nhiệm, bằng khát vọng cống hiến và bằng cách sống tử tế, có ích cho cộng đồng.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến lúc 10 giờ hôm nay, trên các nền tảng: thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên.

Đồng hành buổi giao lưu còn có hai bạn trẻ: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Chi bộ 20, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Nguyễn Giang Sang, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.