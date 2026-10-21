Đi tập thể dục người dân phát hiện con rùa quý hiếm nặng 7 kg

Ngày 21.10, lực lượng chức năng cho biết Công an phường Tam Bình (TP.HCM) vừa phối hợp các bên liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao một con rùa quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để đưa cứu hộ, chăm sóc và thả về tự nhiên theo quy định pháp luật.

Đi tập thể dục người dân phát hiện rùa quý hiếm nặng 7 kg ẢNH: CTV

Trước đó, sáng 17.10, trong lúc tập thể dục tại đường số 23 (khu phố 16, phường Tam Bình), ông Trần Văn Chung (48 tuổi) phát hiện một con rùa đang bò dưới rạch nước.

Nhận thấy con vật có kích thước lớn, nghi là động vật hoang dã nguy cấp và lo ngại rùa có thể bị đe dọa, ông Chung đã đưa rùa lên bờ rồi mang đến trụ sở Công an phường Tam Bình giao nộp.

Ngay khi tiếp nhận vào trưa cùng ngày, Công an phường Tam Bình đã liên hệ chuyên viên Phòng Hạ tầng thuộc UBND phường lập biên bản sự việc.

Qua kiểm tra, con rùa còn sống khỏe mạnh, chưa ghi nhận thương tích bên ngoài, có trọng lượng khoảng 7 kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là rùa răng, giống đực, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý, bảo vệ.

Công an phường Tam Bình, biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của ông Chung. Việc chủ động bàn giao động vật hoang dã của người dân cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc vô tình bắt gặp động vật hoang dã đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm cần nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để xử lý theo đúng quy định.

Tuyệt đối không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.