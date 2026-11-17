Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46, đoạn từ TP.Vinh cũ đến xã Vạn An (Nghệ An), đang hoàn thiện những công đoạn cuối. Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông trên tuyến đã được lắp đặt.

Tại nút giao quốc lộ 46 với đường vào làng Hoàng Trù và làng Sen (xã Kim Liên), hai làn sát vỉa hè được phép đi thẳng, còn làn sát dải phân cách chỉ dành cho phương tiện rẽ trái.

Biển báo hiệu lệnh hướng đi tại nút giao quốc lộ 46 vào đường vào làng Hoàng Trù ẢNH: M.HÙNG

Sau khi biển báo có hiệu lực, lực lượng CSGT đã xử lý một số trường hợp đi thẳng từ làn chỉ được rẽ trái.

Thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người băn khoăn về mức xử phạt: 400.000 - 600.000 đồng do không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường hay 4 - 6 triệu đồng do đi sai làn đường?

Trao đổi với phóng viên, trung tá Phan Quốc Hưng, Đội phó Đội Tuyên truyền, điều tra, xử lý thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết nút giao trên được lắp đặt biển hiệu lệnh R.411, quy định hướng đi trên từng làn đường.

Theo đó, phương tiện đi thẳng từ làn chỉ được rẽ trái là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo, vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô vi phạm hành vi này bị phạt 400.000 - 600.000 đồng nếu không gây tai nạn giao thông.

Biển báo hướng đi trên mỗi làn đường ở nút giao quốc lộ 1A và đường vào bến xe Bắc Vinh ẢNH: K.HOAN

Trung tá Hưng giải thích, biển R.411 khác với biển R.412. Trong khi R.411 quy định hướng đi trên từng làn, biển R.412 quy định làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe, như ô tô, xe máy hay xe buýt.

Ngoài nút giao quốc lộ 46, tại Nghệ An còn có hai vị trí lắp biển R.411 tương tự là ngã ba Nam Cấm (quốc lộ 1A giao đường Nam Cấm - Cửa Lò) và ngã ba Bến xe Bắc Vinh (quốc lộ 1A giao đường vào bến xe).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại Nghệ An, đường Vinh - Cửa Lò (đường 72 m) là tuyến có tổ chức phân làn riêng cho từng loại phương tiện. Hai đường chính ở giữa chỉ dành cho ô tô, còn đường gom hai bên cho phép phương tiện lưu thông hỗn hợp.