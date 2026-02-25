Di tích Biệt thự Cầu Đá chưa thể tu bổ dù xuống cấp nghiêm trọng

Theo vị này, khu vực núi Cảnh Long chỉ có một tuyến đường độc đạo, đồng thời là lối đi chung phục vụ một dự án du lịch đang được doanh nghiệp triển khai tại đây. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian này, ngành văn hóa đang lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để tham mưu phương án xử lý, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di tích và hoạt động đầu tư dự án, đặc biệt là vấn đề sử dụng chung tuyến đường lên khu vực di tích.

Di tích Biệt thự Cầu Đá đang xuống cấp từng ngày ẢNH: H.L

Trước đó, tháng 11.2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận của lãnh đạo tỉnh liên quan đề xuất sửa chữa, tu bổ di tích Biệt thự Cầu Đá. Theo kết luận này, Sở VH-TT-DL được giao chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh thường xuyên kiểm tra, bảo vệ và quản lý di tích; đồng thời tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, gia cố, sửa chữa tạm thời các hạng mục nhằm phòng chống mối mọt, hạn chế hư hỏng, xuống cấp trong thời gian chờ triển khai dự án tu bổ tổng thể.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án và tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai dự án sửa chữa, tu bổ di tích. Trong đó, yêu cầu làm rõ phương án đầu tư, khai thác, quản lý hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của di tích, gắn với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Liên quan dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó đã quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, loại bỏ nội dung "đất ở không hình thành đơn vị ở" được cấp lần đầu năm 2013 và điều chỉnh năm 2014. Việc điều chỉnh được thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Thông báo số 1919/TB-TTCP ngày 4.11.2020, nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai và đầu tư.

Trong khu vực dự án hiện còn 5 biệt thự cổ gồm: Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bảo Đại, Xương Rồng và Tứ Phương Vô Sự. Chủ đầu tư từng sửa chữa 2 biệt thự và hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, sau khi dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại ngưng trệ, nhiều công trình còn lại tiếp tục xuống cấp, kéo theo việc di tích Biệt thự Cầu Đá chưa thể mở cửa phục vụ tham quan như trước.