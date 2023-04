Di tích chùa Hương được lập quy hoạch tu bổ, phục hồi

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chùa Hương có tổng diện tích khoảng 8.200 ha, là toàn bộ không gian, diện tích tự nhiên các xã Hương Sơn, An Tiến, An Phú và Hùng Tiến thuộc H.Mỹ Đức, Hà Nội.



UBND H.Mỹ Đức sẽ là chủ đầu tư việc lập quy hoạch TRẦN CƯỜNG

Trong đó, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là gần 5.000 ha. Cụ thể, diện tích khu vực bảo vệ 1 hơn 2.750 ha; diện tích khu vực bảo vệ 2 gần 1.200 ha và khu vực nghiên cứu, dự kiến mở rộng vùng phụ cận nhằm phát huy giá trị có diện tích gần 1.000 ha.

Về ranh giới lập quy hoạch, phía bắc giáp khu sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp xã An Tiến, Hùng Tiến, An Phú; phía nam giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam; phía đông giáp khu dân cư và đất nông nghiệp xã Hương Sơn; phía tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư xã An Phú.

Theo quyết định, mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt chùa Hương, với các giá trị đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan và đa dạng sinh học.

Bến Đục thuộc Quần thể Hương Sơn TRẦN CƯỜNG

Đây sẽ là căn cứ pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, là cơ sở khoa học trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, gắn với phát triển du lịch.

Quyết định phê duyệt này cũng là cơ sở định hướng kế hoạch, lộ trình và nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, môi trường cảnh quan, quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi năm chùa Hương đón hàng triệu lượt du khách ĐINH HUY

Theo quyết định, thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày 13.4.2023. Quy hoạch sẽ do Thủ tướng phê duyệt, Bộ VH-TT- DL là cơ quan chủ trì thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch. Cơ quan quản lý lập quy hoạch là UBND TP.Hà Nội và UBND H.Mỹ Đức là chủ đầu tư.