Di tích lịch sử Bến phà 2 Long Đại được tôn vinh theo một cách đặc biệt

Tối 14.10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức lễ đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại, nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong vào tháng 9.1972, tại xã Trường Ninh.

Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đại diện các sở, ngành, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Bến phà 2 Long Đại là một điểm đến thiêng liêng vừa được tu bổ khang trang từ năm 2025 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao bằng xác nhận kỷ lục cho ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tôn vinh và xác lập kỷ lục đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại với nội dung: "Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong vào tháng 9.1972.

Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại nằm bên sông Long Đại, sát với đường cao tốc Bắc - Nam ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Di tích được tôn tạo năm 2025 với điểm nhấn là đài tưởng niệm hình bó lúa gồm 16 bông lúa (cao 16 m, mỗi bông nặng 1,6 tấn). Bó lúa trên đỉnh ngôi sao vàng là biểu tượng cao quý để tưởng nhớ 16 thanh niên xung phong quê lúa Thái Bình đã ngã xuống ở Bến phà Long Đại.

16 bông lúa là điểm nhấn của tượng đài ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đây là một trong những điểm vượt sông trọng yếu, ác liệt nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là địa chỉ đỏ để tri ân các anh hùng liệt sĩ của thế hệ hôm nay và mai sau".

Mỗi bông lúa nặng 1,6 tấn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh giá trị lịch sử của Bến phà 2 Long Đại và sự hy sinh của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 vào tháng 9.1972.

Năm 2025, từ nguồn xã hội hóa gần 30 tỉ đồng của các cá nhân và Tập đoàn T&T, tỉnh Quảng Trị đã tu bổ, tôn tạo di tích, trong đó có biểu tượng bó lúa 16 bông tượng trưng cho 16 liệt sĩ quê Thái Bình.

Sau khi hoàn thành, di tích phát huy vai trò là địa chỉ đỏ trong hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng. Ngày 9.9.2025, Bộ VH-TT-DL quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Những hạt lúa căng tròn, sắc xanh pha vàng non tượng trưng cho tuổi đôi mươi của các liệt sĩ đã ngã xuống ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Việc xác lập kỷ lục Việt Nam không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của di tích mà còn góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Tuấn nhấn mạnh.

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận cho rằng việc tôn vinh di tích là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của Bến phà 2 Long Đại, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận bày tỏ mong muốn Bến phà 2 Long Đại tiếp tục được gìn giữ, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống, để thế hệ trẻ hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của cha ông và ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

"Một dân tộc biết trân trọng quá khứ là một dân tộc có nền tảng vững chắc để hướng tới tương lai", Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận nhấn mạnh.

Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại nay đã thành điểm đến của nhiều bạn trẻ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cách đây 54 năm, 16 thanh niên xung phong quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ) được biên chế vào Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, làm nhiệm vụ mở đường thuộc hệ thống đường Trường Sơn. Đơn vị đóng quân tại khu vực Bến phà 2 Long Đại, khi đó thuộc xã Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Trường Ninh, Quảng Trị).

Ngày 19.9.1972, trong lúc làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tại bến phà, các chiến sĩ bị máy bay Mỹ ném bom. Vụ oanh tạc khiến 15 thanh niên xung phong hy sinh tại chỗ. Bốn ngày sau, thêm 1 chiến sĩ hy sinh trong đợt không kích khác. Tổng cộng, 16 người, gồm 7 nữ và 9 nam, đều quê Kiến Xương, đã nằm lại nơi đây.