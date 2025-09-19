Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong ở Bến phà Long Đại

Bá Cường
Bá Cường
19/09/2025 10:22 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của các Thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại.

Sáng nay 19.9, tại xã Trường Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của các Thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại.

Khánh thành Khu tưởng niệm các thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại- Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của các Thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sự kiện có sự tham dự của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên.

Khánh thành Khu tưởng niệm các thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại- Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng (thứ 6 và thứ 8, từ trái qua) trao quà cho các cựu Thanh niên xung phong

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của các Thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại được thực hiện với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, có sự đồng hành của Tập đoàn T&T cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Khánh thành Khu tưởng niệm các thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại- Ảnh 3.

Ban tổ chức tặng quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Quy mô dự án gồm xây mới đài tưởng niệm, mô phỏng bó lúa với 16 cây lúa cao 16 m; khối bệ đài và ngôi sao cao 1,6 m; nhà khánh tiết, nhà trưng bày tư liệu, hiện vật, nhà chờ, bến thuyền, bãi đỗ xe. Đồng thời cải tạo, nâng cấp nhà bia tưởng niệm, cổng, hàng rào, sân hành lễ và chỉnh trang toàn bộ khuôn viên.

Bến phà Long Đại đã chính thức được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ quan trọng trong hệ thống di tích cách mạng của Quảng Trị cùng với Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Khánh thành Khu tưởng niệm các thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại- Ảnh 5.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là tỉnh Hưng Yên - quê hương của các Thanh niên xung phong.

“Xin cúi đầu tri ân anh linh các anh hùng Thanh niên xung phong và hàng vạn liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện khắc ghi, gìn giữ, phát huy giá trị di tích, biến nơi đây thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc khát vọng xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, hòa bình và hồi sinh”, ông Nam nói.

Khám phá thêm chủ đề

