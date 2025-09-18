'Dòng sông hoa lửa' tri ân các thanh niên xung phong

Tối 18.9, tại Di tích lịch sử Bến phà 2 Long Đại (thôn Long Đại, xã Trường Ninh), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa", gắn với Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với Bến phà 2 Long Đại, nơi hy sinh của các thanh niên xung phong đại đội C130 vào tháng 9.1972.

Sân khấu được dàn dựng bên dưới đền tưởng niệm các thanh niên xung phong ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Chương trình có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ mà hào hùng vẫn in đậm trong tâm thức dân tộc. Trên mảnh đất Quảng Trị, tuyến lửa khốc liệt một thời, nhiều địa danh đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong chuỗi những địa chỉ đỏ ấy, Bến phà 2 Long Đại nổi lên như một “tọa độ lửa” trên tuyến đường 15, nơi từng chịu hàng trăm tấn bom đạn vì vị trí là huyết mạch thông thương, quyết định mạch chi viện từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia.

Ca sĩ Tùng Dương trình diễn đầy cảm xúc với tiết mục mở màn chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sự hy sinh bi tráng của các thanh niên xung phong, những người con của đại đội C130 (quê Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) đã thấm vào đất Long Đại, trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất, lòng dũng cảm và tinh thần đồng cam cộng khổ của quân và dân ta.

Việc Bộ VH-TT-DL công nhận Bến phà 2 Long Đại là Di tích lịch sử cấp quốc gia không chỉ là sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn khẳng định trách nhiệm bảo tồn, giáo dục và truyền tiếp ký ức cho các thế hệ.

Thời điểm diễn ra chương trình trời mưa rất to nhưng vẫn thu hút đông đảo người dân đón xem ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình nghệ thuật có sự tham dự của MC Lại Văn Sâm, MC Hồng Nhung cùng nhiều ca sĩ: Anh Thơ, Hồ Ngọc Hà, Tấn Minh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến…

Sáng mai, 19.9, tại Di tích lịch sử Bến phà 2 Long Đại sẽ diễn ra Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Bến phà 2 Long Đại, nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong.