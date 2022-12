Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị vẽ bậy nghiêm trọng

Tình trạng viết, vẽ bậy ở di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước (TP.Ninh Bình, Ninh Bình) đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng đến nay cơ quan quản lý chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Điệp khúc cứ xóa xong lại bị viết, vẽ bậy lên di tích diễn ra nhiều năm khiến cho di tích bị xấu xí.

Theo quan sát của PV, 16 cột gỗ lim của lầu Nghinh phong nằm giữa đỉnh núi Non Nước đều tràn ngập những chữ viết bằng bút mực màu trắng. Nội dung chữ viết chủ yếu là những câu chúc thi đỗ, đậu tốt nghiệp, đỗ đại học hoặc thể hiện tình yêu đôi lứa. Một số chỗ bị viết lên những dòng chữ có nội dung tục tĩu.

Không những cột gỗ bị "bức tử", mà ngay chiếc bàn đá cổ đặt giữa lầu cũng bị đục, khắc chữ trái quy định. Một số bức tường gạch của lô cốt thời giặc Pháp chiếm đóng cũng chằng chịt chữ viết.

Viết lên cột gỗ, bàn đá, tường rào chưa đủ, những người vô ý thức còn viết cả lên những thanh sắt làm hàng rào bao quanh lô cốt trông rất mất mỹ quan.

Một người dân thường xuyên đến khu vực di tích núi Non Nước cho biết thủ phạm viết, vẽ lên di tích là học sinh, và chủ yếu là học sinh cấp 3 trên địa bàn TP.Ninh Bình.

“Cứ khoảng hơn 11 giờ trưa, sau khi tan học là học sinh tụ tập lên đây ngồi nói chuyện, rồi nhiều cháu dùng bút xóa màu mực trắng viết, vẽ lên các cột gỗ, và bất cứ đâu chúng thấy thích. Tôi nhiều lần bắt gặp, nhắc nhở không được viết, vẽ lên di tích, nhắc nhở cả việc không nên nói tục ở khu vực linh thiêng này, nhưng rồi hôm sau lại đâu vào đấy. Thấy viết, vẽ bậy nhiều quá, tôi đã từng nhiều lần mua vật dụng đến xóa bớt đi, nhưng cứ xóa hôm nay, mai chúng lại vẽ”, một người dân cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước được giao cho Công ty CP môi trường và đô thị TP.Ninh Bình (trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình) trông coi, quản lý.

Đáng chú ý, di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nằm ngay trước mặt trụ sở Công ty CP môi trường và đô thị TP.Ninh Bình, và Sở VH-TT Ninh Bình, nhưng tình trạng di tích bị làm cho xấu xí diễn ra như chỗ không người.

Ông Nguyễn Tất Thủy, cán bộ Công ty CP môi trường và đô thị TP.Ninh Bình, Tổ trưởng tổ quản lý công viên Thúy Sơn và di tích núi Non Nước, xác nhận tình trạng di tích núi Non Nước bị viết, vẽ bậy đã diễn ra nhiều năm nay.





“Chúng tôi quản lý thì chỉ quét dọn, nhắc nhở không được viết, vẽ bậy chứ không có chức năng xử phạt. Những ngày nghỉ, ngày lễ ở đây đông lắm, nhất là dịp tết Nguyên Đán. Chúng tôi thường cho anh em đi nhắc nhở. Cái đấy dùng bàn chải sắt đánh, năm ngoái đã đánh đi một số rồi đấy. Đối tượng vẽ chủ yếu là học sinh”, ông Thủy nói.

Qua trao đổi với ông Thủy được biết, dường như đơn vị này cũng “bất lực” trước việc di tích bị viết, vẽ bậy vì theo ông này thì không có nhân lực và không thể túc trực 24/24 giờ để trông coi, ngăn chặn di tích bị làm cho xấu xí.

“Thực trạng đó chúng tôi có báo cho công ty, nhưng công ty chỉ nhắc nhở anh em nếu nhiều quá thì tập trung xóa bớt đi thôi”, ông Thủy cho hay.

Dù di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị viết, vẽ bậy làm cho xấu xí diễn ra trong thời gian dài, và rất dễ phát hiện thủ phạm, nhưng đến nay chưa có cá nhân nào bị xử phạt hành chính.

Ông Nguyễn Tất Thủy cho biết thêm là từ trước tới nay chưa có cá nhân nào bị xử phạt vì viết, vẽ bậy lên di tích. Mọi việc chỉ dừng lại ở nhắc nhở, nhưng cứ nhắc nhở hôm nay mai lại bị viết, vẽ bậy.

Theo quy định tại điều 23, Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế hành vi viết, vẽ làm xấu xí di tích núi Non Nước xảy ra thường xuyên, liên tục, nhưng biện pháp hành chính có tính răn đe này lại không được sử dụng.

Năm 1962, núi Non Nước được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia. Đến tháng 12.2019, di tích quốc gia núi Non Nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Khu vực núi Non Nước hiện có hàng trăm áng văn thơ cổ khắc trên đá, là dấu tích của nhiều đời vua để lại. Đỉnh núi Non Nước còn nhiều lô cốt do người Pháp xây dựng thời đánh chiếm Việt Nam, hiện nay vẫn còn rõ dấu tích các lô cốt.