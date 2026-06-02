Đi tìm ‘nữ sĩ’ Mộng Huyền

Trong công trình nghiên cứu mang tên 100 năm Văn học Quốc ngữ xứ Huế (1920 2020) - một góc nhìn do Phạm Phú Phong (chủ biên), Nhà xuất bản Thuận Hóa trình làng năm 2024, trang 71 viết: "Ngoài Tản Đà, người mở đầu cho quan niệm 'có văn có ích, có văn chơi' được các tác giả Thi nhân Việt Nam 'cung chiêu anh hồn', trong số 46 tác giả được 'bầu' vào cuốn 'tự điển thơ' này có 7 tác giả nữ, thì xứ Huế có hai người là Mộng Huyền và Thu Hồng đều sinh năm 1919".

Thi sĩ Mộng Huyền (1919 - 1997) ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Những người viết sách thuộc Đại học Khoa học Huế cho rằng tiểu sử Mộng Huyền kín như bưng: "Cho đến nay, ta chỉ biết thi nhân sinh ra ở Huế, học tú tài ở Hà Nội, có thơ đăng trên hai tờ báo ở Huế thời bấy giờ là Tràng An và Sông Hương, tác giả của tập bản thảo Rung động (chưa in), đến tên thật cũng dấu [nguyên văn sách viết: dấu] như trong chú thích của Hoài Thanh đã ghi: 'Thi sĩ yêu cầu chúng tôi đừng để tên thật của người'".

Từ chỉ dẫn của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học Huế, chúng tôi đã cố gắng đi tìm thi sĩ Mộng Huyền trong Thi nhân Việt Nam.

Điều bất ngờ là tiểu sử thi sĩ Mộng Huyền chẳng có gì là "kín như bưng". Nếu như cách nay hơn 80 năm, bạn đọc Thi nhân Việt Nam không biết tiểu sử thi nhân Mộng Huyền, thì không phải đợi "cho đến nay" mà từ hơn nửa thế kỷ trước bạn đọc đã biết rất rõ thân thế nhà thơ Mộng Huyền.

Bất ngờ hơn cả, Mộng Huyền là nam giới chứ không phải nhà thơ nữ như các nhà nghiên cứu 100 năm Văn học Quốc ngữ xứ Huế (1920 - 2020) - một góc nhìn bé cái nhầm!

Bìa sách 100 năm Văn học Quốc ngữ xứ Huế (1920 - 2020) - một góc nhìn (Nhà xuất bản Thuận Hóa - 2024) ẢNH: TGCC

Ông Ngụy Thống Nhất con trai nhà thơ Mộng Huyền hiện sinh sống tại Hà Nội xác nhận: cha ông là nhà thơ Mộng Huyền - trong Thi nhân Việt Nam.

Ông Ngụy Thống Nhất đề nghị: Nhóm tác giả sách 100 năm Văn học Quốc ngữ xứ Huế (1920 - 2020) - một góc nhìn thuộc Đại học Khoa học Huế do Phạm Phú Phong (chủ biên) có dịp ra Hà Nội xin mời đến 50 phố Hàng Bài (phường Cửa Nam) gặp ông để được đón tiếp, giới thiệu cho rõ về tiểu sử, sự nghiệp và cải chính giới tính của nhà thơ Mộng Huyền.

Nhà thơ Mộng Huyền tên đầy đủ là Ngụy Mộng Huyền, sinh năm 1919 tại Huế và qua đời năm 1997 tại Hà Nội vì tuổi già. Năm 1941, nhà thơ Mộng Huyền được Hoài Thanh - Hoài Chân giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam với bài thơ nổi tiếng Vườn hoang. Năm 1945 ông ra Hà Nội học và làm việc. Từ năm 1954, nhà thơ Mộng Huyền làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu.



