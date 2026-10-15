Đi trong trời mưa, laptop, điện thoại dính nước, phải làm sao?

Laptop, điện thoại dính nước, nguy cơ hỏng thiết bị

Những cơn mưa có thể khiến người đi làm, sinh viên thường xuyên phải đối mặt với việc để laptop, điện thoại dính nước. Không ít người chỉ kịp che chắn cơ thể, trong khi balo, túi xách đựng thiết bị điện tử bị thấm nước. Điện thoại lấy ra để xem bản đồ, gọi điện hoặc đặt xe cũng có thể bị mưa tạt trực tiếp.

Theo Trần Mạnh Khải, sinh viên Trường ĐH Bình Dương, khi thiết bị điện tử bị ướt, phản ứng đầu tiên là lau khô rồi bật máy kiểm tra xem còn sử dụng được hay không. Nếu máy vẫn lên nguồn, màn hình vẫn sáng, các thao tác vẫn bình thường, Khải thường cho rằng sự cố không nghiêm trọng.

Khải chia sẻ: "Em từng đi xe máy về trong cơn mưa lớn, dù có áo mưa nhưng điện thoại trong túi áo vẫn bị ướt. Về đến nhà, em lấy khăn lau rồi bật máy kiểm tra, thấy vẫn sử dụng được nên không nghĩ nhiều. Sau đó, em mới lo lắng vì không biết nước có lọt vào cổng sạc hay bên trong máy hay không".

Khi điện thoại dính nước, không ít người bỏ vào gạo với hy vọng có thể hút ẩm ẢNH: THANH NAM

Một tình huống khác thường xảy ra với người mang laptop đi làm hoặc đi học. Nước mưa có thể thấm qua lớp vải balo, túi chống sốc hoặc các đường khóa kéo, khiến thiết bị bị ẩm dù bên ngoài không có nhiều nước.

Lê Quốc Hậu (28 tuổi, làm việc tại Aeon Mall Bình Dương Canary), kể: "Có lần tôi đi giữa trời mưa, balo bị ướt một phần. Khi lấy laptop ra, mặt ngoài máy chỉ hơi ẩm nên tôi lau qua rồi tiếp tục làm việc. Sau đó, tôi mới nghĩ đến khả năng nước đã lọt vào bàn phím hoặc những khe nhỏ mà mình không nhìn thấy".

Theo anh Hồ Quốc Trọng (32 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại Trọng Mobile, khu 1 Hoà Phú, P.Bình Dương, TP.HCM; trước là P.Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), việc máy vẫn hoạt động sau khi tiếp xúc với nước không đồng nghĩa bên trong đã khô hoàn toàn. Độ ẩm còn sót lại có thể gây ra sự cố ở cổng kết nối, linh kiện hoặc các bộ phận bên trong. Vì vậy, tình trạng thiết bị sau khi dính nước cần được đánh giá thận trọng, thay vì chỉ dựa vào việc máy còn bật được hay không.

"Điện thoại có chuẩn kháng nước cũng không nằm ngoài nguy cơ này. Khả năng bảo vệ phụ thuộc vào thiết kế, tình trạng thiết bị và điều kiện tiếp xúc với nước. Máy từng bị va đập, hư hỏng hoặc xuống cấp có thể không còn khả năng bảo vệ như ban đầu", anh Trọng nói và cho rằng: "Không nên chỉ dựa vào việc điện thoại vẫn lên nguồn để kết luận máy không bị ảnh hưởng. Khi nước đã lọt vào bên trong, tình trạng hư hỏng có thể không biểu hiện ngay. Việc tiếp tục sử dụng hoặc cắm sạc khi thiết bị còn ẩm có thể làm tăng nguy cơ phát sinh sự cố".

Kỹ sư Ung Thanh Vũ, làm việc ở Công ty TNHH thiết bị điện Khang Thịnh (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là P.Cầu Kho, Q.1), cho biết với laptop, nguy cơ càng cần được chú ý khi nước lọt qua bàn phím, khe thông gió hoặc những vị trí có linh kiện điện tử bên trong. Nếu máy đang hoạt động, nguồn điện vẫn cấp cho thiết bị trong lúc có nước xâm nhập có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Việc xử lý ban đầu không nên dừng ở thao tác lau khô bên ngoài. Người dùng cần ưu tiên ngắt nguồn khi an toàn, không tiếp tục thử bật máy, đồng thời xác định mức độ tiếp xúc với nước để lựa chọn cách xử lý phù hợp", anh Vũ nói.

Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng máy sấy để làm khô khi laptop, điện thoại dính nước ẢNH: THANH NAM

Không bỏ điện thoại vào thùng gạo, không dùng máy sấy nóng

Một trong những mẹo được truyền miệng nhiều nhất khi điện thoại bị ướt là bỏ máy vào thùng gạo để hút ẩm. Cách làm này xuất phát từ đặc tính hút ẩm của gạo, nhưng không có nghĩa gạo có thể hút hết nước đã lọt vào bên trong thiết bị.

Anh Vũ khuyến cáo người dùng không bỏ điện thoại vào túi gạo khi cổng kết nối bị ướt, bởi các hạt nhỏ có thể lọt vào cổng và gây hư hỏng. Kỹ sư này cũng khuyên không sử dụng nguồn nhiệt bên ngoài hoặc khí nén để làm khô thiết bị.

Theo anh Vũ, khi điện thoại dính nước mưa, người dùng cần ngắt kết nối điện, ngừng sử dụng và lau khô bên ngoài bằng khăn mềm. Nếu nghi nước đã lọt vào bên trong, nên tắt nguồn, không bật máy kiểm tra hoặc cắm sạc khi thiết bị còn ẩm. Người dùng cũng cần tránh các mẹo truyền miệng như bỏ điện thoại vào thùng gạo, dùng máy sấy tóc hoặc khí nén để làm khô, bởi những cách này không bảo đảm loại bỏ nước bên trong, thậm chí có thể khiến thiết bị hư hỏng thêm. Thay vào đó, hãy đặt máy ở nơi khô ráo, thông thoáng và thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đối với laptop, anh Vũ khuyến cáo cần tắt máy, rút bộ sạc và các thiết bị ngoại vi ngay khi phát hiện nước xâm nhập. Người dùng có thể dùng khăn mềm thấm khô nước bên ngoài nhưng không nên lắc mạnh, tự ý lật ngược máy hoặc dùng nhiệt để hong khô. Với laptop sử dụng pin tích hợp, không nên tự tháo máy nếu không có chuyên môn. Trong trường hợp nước đã thấm qua bàn phím, khe thông gió hoặc nghi lọt vào linh kiện bên trong, nên đưa thiết bị đến trung tâm sửa chữa để kiểm tra, tránh bật lại máy khi chưa bảo đảm an toàn.

Theo chuyên gia, người dùng không nên bỏ điện thoại vào túi gạo khi cổng kết nối bị ướt, bởi các hạt nhỏ có thể lọt vào cổng và gây hư hỏng ẢNH: THANH NAM

Anh Trọng thì lưu ý, ngoài điện thoại và laptop, tai nghe không dây cũng cần được chú ý. Nếu tai nghe hoặc hộp sạc bị ướt, người dùng không nên lập tức đặt tai nghe vào hộp và cắm điện. Cần lau khô các bề mặt, để thiết bị khô tự nhiên và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sạc lại.

"Trong trường hợp thiết bị bị ngâm nước, nước lọt sâu vào bên trong, có mùi khét, nóng bất thường, phát sinh lỗi hoặc không thể hoạt động ổn định, người dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành, sửa chữa. Không nên cố cắm sạc, bật nguồn nhiều lần hoặc tự tháo linh kiện để kiểm tra", anh Trọng nói.