Đi Vũng Tàu bằng phà chỉ tốn 70.000 đồng: Nhiều người rủ nhau đi thử

Những ngày gần đây, trên các hội nhóm du lịch, cách đi Vũng Tàu bằng phà từ Cần Giờ được nhiều bạn trẻ kháo nhau vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm trải nghiệm ngắm sông nước. Điểm xuất phát là bến phà Tắc Suất, xã Cần Giờ (TP.HCM). Từ đây, hành khách có thể mua vé lên phà sang Vũng Tàu với giá 70.000 đồng/lượt/người.

Có mặt tại bến phà Tắc Suất vào buổi tối, người viết khá bất ngờ khi lượng khách chờ lên phà vẫn rất đông. Khu vực nhà chờ gần như kín người, nhiều bạn trẻ ngồi trên xe máy, phía sau xe là vali hay balo. Không khí tại khu vực chờ rất nhộn nhịp, khác với hình dung của nhiều người rằng phà chỉ đông vào cuối tuần hay dịp lễ.

Bạn trẻ đợi phà từ Cần Giờ đi Vũng Tàu vào buổi tối ẢNH: AN VY

Trần Thị Hiền Anh (27 tuổi), ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận (TP.HCM), cho biết cô chạy xe máy đến Cần Giờ chơi, sau đó quyết định đi tiếp bằng phà sang Vũng Tàu. Theo Hiền Anh, điểm hấp dẫn nhất của cách di chuyển này là thời gian nhanh và chi phí rất rẻ.

"Chỉ khoảng 30 phút là mình có mặt ở Vũng Tàu. Cách đi này tiết kiệm thời gian, lại không phải chạy xe vòng qua đường bộ quá lâu. Phà hoạt động đến 21 giờ nên cũng khá thuận tiện cho các bạn muốn đi chơi vào buổi tối", Hiền Anh nói.

Phà biển có sức chứa 250-350 khách, cùng vài chục ôtô, khoảng 100 xe máy ẢNH: AN VY

Cận cảnh phà biển từ Cần Giờ tới Vũng Tàu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng chọn đi phà trong chuyến du lịch ngắn ngày, anh Nguyễn Tấn Minh (32 tuổi), ngụ đường Trần Phú, P.Chợ Quán (TP.HCM), cho biết anh khá thích thú với trải nghiệm trên phà. Theo anh Minh, khoang phà sạch sẽ, rộng rãi, có máy lạnh, tàu chạy êm… nên cảm giác di chuyển thoải mái hơn so với việc ngồi xe máy hoặc ô tô nhiều giờ đồng hồ liền.

"Ngồi trong khoang nhìn ra cửa sổ thấy biển và ánh đèn rất chill. Mình không nghĩ đi Vũng Tàu bằng phà lại dễ chịu như vậy", anh Minh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ mang theo vali, balo, háo hức lên phà để bắt đầu chuyến đi Vũng Tàu ẢNH: AN VY

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Thắng (35 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thái Sơn, P.An Nhơn (TP.HCM), cho biết nhờ tuyến phà này, kế hoạch đi Vũng Tàu trở nên linh hoạt hơn. Anh bất ngờ vì dù là buổi tối, vẫn có rất nhiều bạn trẻ chọn lên phà.

Theo anh Thắng, đi Vũng Tàu vào ngày thường khá hợp lý vì đường vắng hơn cuối tuần, giá thuê phòng cũng mềm hơn, phù hợp với những chuyến đi ngẫu hứng sau giờ làm.

Anh Thắng còn cho rằng tuyến phà biển không chỉ tiết kiệm thời gian cho du khách, mà còn giúp giảm áp lực cho đường bộ. Trước đây, nếu đi từ khu vực Cần Giờ sang Vũng Tàu, nhiều người mất hơn 3 giờ 30 phút. Thì nay, hành trình qua phà chỉ còn khoảng nửa tiếng.

Đông đảo hành khách chọn đi phà buổi tối để rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu ẢNH: AN VY

Theo ghi nhận của người viết, bên trong phà có 2 tầng khoang khá rộng rãi, được lắp máy lạnh, ghế ngồi, hệ thống báo cháy và các thiết bị an toàn. Phà hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 21 giờ. Hành khách được khuyến nghị có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 15 phút để mua vé và sắp xếp phương tiện.

Hành khách nối đuôi nhau rời phà sau khoảng 30 phút vượt biển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu ẢNH: AN VY

Vé phà Cần Giờ - Vũng Tàu hiện là 70.000 đồng/lượt đối với hành khách. Xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy qua phà có mức phí từ 50.000 đồng/xe. Với ô tô, xe 4 chỗ và xe bán tải có giá 350.000 đồng/xe; xe từ 7 đến 20 chỗ là 450.000 đồng/xe; xe từ 20 đến 26 chỗ là 600.000 đồng/xe; xe từ 26 chỗ trở lên là 800.000 đồng/xe. Tuyến phà xuất phát từ bến Tắc Suất, Cần Giờ đến khu vực Vũng Tàu với cự ly khoảng 15 km. Phà được thiết kế hai thân, dài 45 m, rộng 10 m, công suất 2.900 mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý (hơn 43km) mỗi giờ.