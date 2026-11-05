Đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM trúng thưởng Iphone 17: Nhiều người hiểu sai quy định

Hụt hẫng vì cho rằng thể lệ trúng iPhone 17 thay đổi



Mới đây 3.11, fanpage Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM đăng thông báo danh sách 10 sinh viên có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng với phần quà đặc biệt là một chiếc iPhone 17 (256GB).

Thông báo nêu rõ: "Đây là danh sách 10 sinh viên đủ điều kiện tham gia quay số, không đồng nghĩa với việc đã trúng thưởng. Chủ nhân của chiếc iPhone 17 sẽ được xác định thông qua chương trình quay số".

Dưới fanpage và trên các diễn đàn liên quan đến xe buýt TP.HCM, nhiều bạn trẻ bình luận thắc mắc về vấn đề này. Cụ thể tại sao ban đầu trung tâm đăng xét lượt cao nhất, giờ lại là quay số hên xui?

Tuy nhiên, trước đó ngày 29.9, fanpage của Trung tâm cho biết kết quả được xác định dựa trên tổng số lượt đi hợp lệ của sinh viên trong thời gian diễn ra chương trình. "Mỗi lần sinh viên lên xe và thực hiện xác thực hợp lệ được tính là một lượt đi. Sinh viên được xếp hạng theo tổng số lượt đi hợp lệ từ cao xuống thấp. Hai sinh viên có số lượt đi xe buýt được ghi nhận hợp lệ cao nhất trên hệ thống vé điện tử sẽ nhận phần quà là iPhone 17 256GB…", trích từ bài đăng.

Xe buýt TP.HCM là phương tiện giao thông công cộng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

Trần Thị Tuyết Ngân, sinh viên Trường ĐH Gia Định bày tỏ rất nhiều sinh viên đã dựa vào thể lệ ban đầu để đầu tư thời gian công sức nhằm cạnh tranh có cơ hội trúng thưởng Iphone 17. Việc bất ngờ thay đổi cách thức trao giải khi chương trình gần kết thúc sẽ khiến những bạn sinh viên cảm thấy hụt hẫng vì những nỗ lực và kỳ vọng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Trung tâm giao thông công cộng TP.HCM nói gì?

Chiều 5.11, trao đổi cùng người viết ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM khẳng định, sinh viên có lượt đi hợp lệ cao nhất là chủ nhân của chiếc iPhone 17.

"Lượt đi xe buýt hợp lệ được ghi nhận trong hệ thống của Trung tâm. Người có đi cao nhất hợp lệ sẽ trúng thưởng điện thoại Iphone 17. Những trường hợp gian lận chúng tôi đã loại luôn từ đầu", ông Lê Hoàn khẳng định.

Đi xe buýt miễn phí còn có cơ hội trúng thưởng Iphone 17 chỉ có ở TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Bên cạnh đó, theo đại diện Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM, việc bốc thăm trúng thưởng còn liên quan đến một món quà bất ngờ khác (đó là thêm 1 Iphone 17 cho 9 người còn lại bốc thăm) sẽ diễn ra trong chương trình quay số trúng thưởng vào chiều 6.11 tại bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23.9, TP.HCM).

Sinh viên đi xe buýt, có cơ hội nhận Iphone 17, vé về quê ăn tết là chương trình do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổ chức, nhằm khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời lan tỏa thói quen di chuyển xanh, văn minh và thuận tiện.

Không chỉ có cơ hội nhận iPhone 17, sinh viên tham gia chuỗi chương trình còn có cơ hội nhận vé xe khách miễn phí về quê đón Tết thông qua chương trình "Đi buýt xanh – Về tết miễn phí".