Bức xúc với khách say xỉn lè nhè, chửi bới trên xe buýt TP.HCM

Khách say xỉn đòi trả tiền, không hợp tác xác thực thông tin

Khoảng 9 giờ sáng, tại khu vực Bến xe Miền Đông cũ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thùy Chi cho biết cô thường xuyên đi xe buýt vì phương tiện này mát mẻ, thuận tiện và không lo kẹt xe. Dù vậy, điều khiến Chi khó chịu là những hành khách gây ồn ào, mang đồ ăn nặng mùi, đặc biệt là người say xỉn.

"Ngán nhất là khách say xỉn, họ ngủ còn đỡ, cứ lè nhè, chưa kể mùi rất khó chịu", Chi nói.

Xe buýt điện sạch sẽ, nhà chờ khang trang, chính sách miễn phí khi đi xe buýt ở TP.HCM thu hút nhiều bạn trẻ ẢNH: THANH ĐA

Khoảng 17 giờ ngày 8.10, trên chuyến xe buýt số 91 từ Bến xe Miền Tây về chợ nông sản Thủ Đức, người viết ghi nhận một trường hợp tương tự. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đỏ bừng lên xe, lớn tiếng và liên tục lấy tiền ra đòi trả cho nhân viên.

Khi tiếp viên V.Th.H.Ng. (Sài Gòn bus) đề nghị xác thực thông tin theo quy định, người này không hợp tác, nói những từ không rõ nghĩa và thi thoảng chửi tục.

Nữ tiếp viên giải thích rằng hành khách cần xác thực thông tin khi đi xe. Trường hợp không mang giấy tờ, khách có thể đứng trước camera và nói rõ việc mình không mang theo giấy tờ. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn ngồi tại chỗ và tiếp tục lớn tiếng.

Theo các tài xế, tiếp viên xe buýt, tình trạng hành khách say xỉn lên xe không phải hiếm gặp. Nguyễn Đình Sơn, tài xế tuyến 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn), cho biết anh thường gặp những trường hợp này, thậm chí có người có biểu hiện bất thường. Thông thường, nhân viên sẽ nhắc nhở nếu hành khách chưa có hành vi gây mất trật tự nghiêm trọng.

Trên tuyến xe 91, vị khách có khuôn mặt đỏ bừng, lên xe nói lớn khiến nhiều hành khách khó chịu ẢNH: THANH ĐA

Tuyến xe 91 ngày 8.10 có rất nhiều hành khách trẻ, vị khách say xỉn ngồi hàng ghế cuối cùng, không có mặt trong bức hình này ẢNH: THANH ĐA

Từ ngày 1.10, chính sách miễn phí xe buýt tại TP.HCM bước vào giai đoạn yêu cầu xác thực thông tin người đi. Điều này khiến một số nhân viên lo ngại khi gặp hành khách say xỉn không hợp tác. Theo chia sẻ của một tiếp viên, nếu tự ý xé vé cho khách mà không thực hiện đúng quy trình, nhân viên có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị sa thải nếu tái phạm; đơn vị vận hành cũng có thể bị xử phạt.

Hành khách phản ánh về tình trạng khách say xỉn lên xe buýt gây rối ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Có được từ chối phục vụ khách say xỉn gây rối?

Nguyên Lê (33 tuổi, ở phường Tân Định, TP.HCM), cho biết từng gặp tình huống tương tự trên tuyến xe buýt số 03 khi đi về Bến Thành. Khoảng 19 giờ 10 tuần trước, một hành khách có dấu hiệu say xỉn lên xe tại trạm gần Nhà thờ Tân Định, sau đó lớn tiếng với tiếp viên và chửi bới những người xung quanh.

"Sau đó người này liên tục nói lớn và chửi bới hành khách khác. Mình xuống xe sớm từ chỗ Bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn. Thà đi xe khác chứ chịu đựng không nổi", Lê kể.

Theo Lê, đi xe buýt sau khi uống rượu bia an toàn hơn so với tự điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, hành khách vẫn cần tuân thủ nội quy và không được gây ảnh hưởng đến người khác.

Lê cho rằng những trường hợp say xỉn có hành vi gây mất trật tự cần được nhắc nhở và xử lý phù hợp, thậm chí có thể bị từ chối phục vụ nếu hành vi ảnh hưởng đến an toàn chung.

Trước đó, ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM, cho biết theo Quyết định 20 của UBND TP.HCM, hành khách có nghĩa vụ chấp hành nội quy, hướng dẫn của tài xế và nhân viên phục vụ; giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên xe.

Theo hướng dẫn của trung tâm, tài xế được quyền từ chối vận chuyển hoặc yêu cầu hành khách xuống xe trong những trường hợp cố tình mang theo chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, động vật sống, hành lý có mùi tanh hôi hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn trên xe.

Quy định này là cơ sở để nhân viên xử lý các trường hợp gây rối, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của những hành khách khác.