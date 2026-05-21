Đi xem phim nhưng không chỉ để xem: Trải nghiệm mới lạ ở TP.HCM

M.Đ
21/05/2026 19:26 GMT+7

Không chỉ xem phim, khán giả tham gia chương trình tại TP.HCM còn được trải nghiệm không gian nghe - đọc - tương tác đa giác quan, với nhiều hoạt động hướng đến trẻ em, phụ huynh và người trẻ yêu điện ảnh.

Đây là hoạt động do Mạng lưới phim độc lập Việt Nam (DCCI) phối hợp cùng Mạng lưới sáng tạo nội dung số vì trẻ em (DCCC) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA). Chương trình chiếu phim này tạo nên một không gian nghệ thuật chuẩn mực, an toàn và ý nghĩa cho thế hệ trẻ, vừa diễn ra tại TP.HCM.

Chương trình chiếu phim đặc biệt dành cho cộng đồng nằm trong khuôn khổ dự án "Phát triển nội dung số cho trẻ em" vừa diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả

Ban tổ chức cho biết trong bối cảnh điện ảnh độc lập Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng nghệ thuật nhưng vẫn còn hạn chế về kênh tiếp cận khán giả, DCCI định vị sự kiện lần này như một cầu nối thiết thực giữa nhà làm phim và cộng đồng.

Song song đó, trước thực trạng thiếu hụt không gian văn hóa an toàn cho trẻ em trên môi trường số, DCCC tiếp tục cam kết kiến tạo môi trường lành mạnh, nơi các em nhỏ và những người trẻ yêu thích sáng tạo số có thể học hỏi, trải nghiệm và phát triển.

Chuỗi sự kiện được thiết kế theo mô hình "hai mũi nhọn", tác động toàn diện từ khâu sản xuất nội dung đến khâu tiếp nhận của khán giả. Trong đó, ngày chiếu phim đầu tiên hướng đến các nhà sáng tạo nội dung, tập trung vào tư duy làm phim về giới trẻ và bắc cầu đưa điện ảnh độc lập vốn giàu chiều sâu nghệ thuật tiếp cận không gian số với tính lan tỏa rộng rãi.

Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều em nhỏ và phụ huynh

Các tác phẩm được trình chiếu trong ngày đầu bao gồm, phim ngắn Mùi cơm chín của đạo diễn Aki Lê, phim ngắn Kìa, khu vườn nhỏ của đạo diễn Hồ Dương Phúc Nguyên và phim tài liệu Nghĩ gì về một sân chơi của đạo diễn Nguyễn Hoàng Việt.

Ngày chiếu phim thứ hai hướng đến khán giả chính là trẻ em và phụ huynh. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh giàu tính thấu cảm, sự kiện mong muốn đánh thức lòng trắc ẩn và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, nổi bật với các phẩm như phim tài liệu Bình yên, về nào! của đạo diễn Nguyễn Hoàng Việt, phim ngắn Màu Mang Thít của đạo diễn Hoàng Huy Bụt và phim ngắn Mẹ điên của đạo diễn Huỳnh Ngọc Minh Khuê.

Đại diện Mạng lưới phim độc lập (phải) trao đổi với đại diện Mạng lưới nội dung số vì trẻ em về định hướng triển khai các buổi chiếu phim công cộng

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đảm bảo tính giáo dục cao, phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nhân cách cho thế hệ tương lai

"Vượt ra khỏi ranh giới của một buổi chiếu phim thông thường, sự kiện kiến tạo một không gian trải nghiệm văn hóa đa giác quan độc đáo. Tại đây, "văn hóa xem" được kết hợp hài hòa với các cụm không gian "nghe" và "đọc", chạm đến mọi xúc cảm của người tham gia. Chúng tôi hy vọng đây là mô hình thực nghiệm tiêu biểu cho "Không gian văn hóa an toàn", mở đường cho hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn vào môi trường học đường và hệ sinh thái số tương lai", đại diện ban tổ chức bày tỏ.

Về định hướng lâu dài, DCCI và DCCC hướng tới hình thành cộng đồng "khán giả thông thái", nơi cha mẹ đồng hành cùng con cái trong hành trình tiếp nhận văn hóa và xây dựng một vòng tuần hoàn bền vững, từ đó cùng "xanh hóa" môi trường nội dung số tại Việt Nam.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
