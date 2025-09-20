Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim độc lập có doanh thu cao nhất 2025

Thanh Chi
Thanh Chi
20/09/2025 07:59 GMT+7

Theo trang Variety hôm 19.9, Materialists là bộ phim độc lập đầu tiên của năm 2025 có doanh thu vượt mức 100 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Tính đến nay, tác phẩm đã thu về khoảng 36,5 triệu USD ở phòng vé nội địa và 64,8 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 101,3 triệu USD.

Với con số ấn tượng kể trên, Materialists trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của đạo diễn Celine Song - vốn từng gây tiếng vang với phim đầu tay Past Lives (2023). Đây cũng là bộ phim thứ ba của Hãng phim A24 vượt mốc doanh thu 100 triệu USD, sau Everything Everywhere All at Once (142 triệu USD) - tác phẩm thắng lớn ở Oscar 2023 và phim giật gân Civil War (127 triệu USD) ra mắt hồi 2024.

Materialists: Phim độc lập có doanh thu cao nhất 2025 vượt 100 triệu USD - Ảnh 1.

(Từ trái sang) Chris Evans, Dakota Johnson và Pedro Pascal - bộ ba diễn viên chính của Materialists

ẢNH: A24/SONY

Materialists được Hãng A24 hậu thuẫn với khoản kinh phí khoảng 20 triệu USD. Phim thu hút sự chú ý bởi bộ ba diễn viên chính đình đám: Dakota Johnson, Pedro Pascal và Chris Evans cùng câu chuyện về một "bà mối" ở New York (Mỹ) vướng vào mối tình tay ba với một người đàn ông giàu có và bạn trai cũ của cô. Thời điểm mới phát hành, tác phẩm là chủ đề gây bàn tán trên những nền tảng trực tuyến với các khía cạnh về tình yêu, lối sống, văn hóa hẹn hò.

Materialists nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, được trang Rotten Tomatoes chấm 79% qua tổng hợp hàng trăm bài đánh giá từ giới chuyên môn. Trang này nhận định chung rằng tác phẩm là một sự phá cách trưởng thành của thể loại hài lãng mạn quen thuộc, mang đến cho bộ ba diễn viên những chất liệu hấp dẫn để biến hóa, đồng thời khen ngợi đạo diễn Celine Song là "bậc thầy hiện đại của dòng phim tâm lý tình cảm".

