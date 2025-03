Phim độc lập kinh phí thấp đại thắng Oscar 2025

Kết quả lễ trao giải Oscar 2025

Phim hay nhất: Anora; Nam diễn viên chính xuất sắc: Adrien Brody (The Brutalist); Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mikey Madison (Anora); Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kieran Culkin (A Real Pain); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Zoe Saldaña (Emilia Pérez); Đạo diễn xuất sắc: Sean Baker (Anora); Dựng phim xuất sắc: Sean Baker (Anora); Kịch bản gốc hay nhất: Sean Baker (Anora); Kịch bản chuyển thể hay nhất: Peter Straughan (Conclave); Phim quốc tế hay nhất: I'm Still Here (Brazil); Quay phim xuất sắc: Lol Crawley (The Brutalist); Phim hoạt hình hay nhất: Flow; Phim tài liệu hay nhất: No Other Land.