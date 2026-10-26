Địa phương này có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 7 năm liên tiếp

Có 8 học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia trong 7 năm liên tiếp

Học sinh mới nhất của Hà Nội lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia là Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Năm 2025 là Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Còn năm 2024 là Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội).

Năm 2023 là sự xuất hiện của Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn). Năm 2022 là sự góp mặt của Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Đặc biệt, năm 2021, có 2 học sinh đến từ Hà Nội, gồm: Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Việt Thái (Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội). Còn năm 2020 là Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội).

Trần Bùi Bảo Khánh, "nhà leo núi" đến từ Hà Nội, vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: ĐAN THANH

Một số địa phương khác nổi bật trong việc có học sinh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhiều năm liên tiếp còn có: Thanh Hóa (4 năm liên tiếp, từ năm 2000 đến 2003), Vĩnh Long (3 năm liên tiếp, từ năm 2000 đến 2002), TP.HCM (4 năm liên tiếp từ năm 2012 đến 2015), Huế (3 năm liên tiếp từ năm 2023 đến 2025).

Trong khi đó, với sự xuất sắc của Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa), Khánh Hòa cũng có lần thứ 2 liên tiếp có học sinh so tài ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, trong trận chung kết năm ngoái, địa phương này có một học sinh góp mặt là Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang).

Quảng Trị (năm 2017, 2018), Đắk Lắk (năm 2019, 2020), Quảng Ninh (2011, 2012), Hải Phòng (2022, 2023)… cũng là những địa phương có học sinh liên tiếp lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Học sinh mới nhất của Hà Nội lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia là Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều trường liên tiếp có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Đối với các trường học, Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM có 4 năm liên tiếp đều có học sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Cụ thể, năm 2012 là Thân Ngọc Tĩnh, năm 2013 là Đào Nguyễn Thạnh Hưng, năm 2014 là Nguyễn Hoàng Bách, và năm 2015 có Nguyễn Huy Hoàng.



Còn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) có học sinh tranh tài ở 3 trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia liên tiếp, từ năm 1 đến năm 3, gồm: Trần Ngọc Minh (năm 2000), Đỗ Thị Hồng Nhung (năm 2001) và Lương Phương Thảo (năm 2002). Trong đó Trần Ngọc Minh và Lương Phương Thảo đều giành vòng nguyệt quế.

Tương tự, Trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng có 3 học sinh tham gia trong 3 trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia liên tiếp. Gồm có Nguyễn Minh Triết (năm 2023), Võ Quang Phú Đức (năm 2024) và Lê Quang Duy Khoa (năm 2025).

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 2 năm liên tiếp có học sinh bước vào tranh tài trận đấu cuối cùng, gồm Lê Duy Bách (năm 2016) và Phạm Huy Hoàng (năm 2017).

Trường Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) cũng 2 năm liên tiếp có học sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Cụ thể là năm 2022 có Vũ Bùi Đình Tùng và năm 2023 có Nguyễn Trọng Thành.

Võ Quang Phú Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024. Trường THPT chuyên Quốc học Huế, nơi Đức học, cũng là trường có nhiều quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Và Huế cũng là địa phương có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia ẢNH: ĐÌNH HUY

Địa phương nào, trường nào có nhiều nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhất?

Quảng Ninh và Huế là 2 địa phương "đồng hạng nhất" khi mỗi nơi đều có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 25 mùa.

Cụ thể, với Quảng Ninh, 3 nhà vô địch là: Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai, năm 2012), Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, năm 2018) và Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, năm 2021).

Huế có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia đều đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế, gồm: Hồ Ngọc Hân (năm 2009), Hồ Đắc Thanh Chương (năm 2016) và Võ Quang Phú Đức (năm 2024).

Còn Vĩnh Long, Quảng Trị, Hà Nội, mỗi địa phương có 2 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Trường có nhiều quán quân chính là Trường THPT chuyên Quốc học Huế (3 nhà vô địch). Những trường có 2 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh).