Sau 5 năm, trùng hợp rất đặc biệt xuất hiện lại ở Đường lên đỉnh Olympia 2026

Có 2 thí sinh cùng "so kè" với nhau từ thi tuần, thi tháng, thi quý

Suất cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ thuộc về 1 trong 4 cái tên: Cao Minh Phúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội), Phạm Đăng Thanh Bình, học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (TP.HCM), Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Đoàn Trung Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi). Cả 4 sẽ tranh tài ở cuộc thi quý 4.

Đoàn Trung Dũng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có một điều rất đặc biệt xảy ra, đó là cuộc thi quý 4 này cũng là lần thứ 3, hai thí sinh Đoàn Lê Anh Đức và Đoàn Trung Dũng đối đầu với nhau.

Cụ thể, cả hai "nhà leo núi" này đã gặp nhau ở cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 4 (phát sóng ngày 27.9). Sau đó cùng tranh tài ở cuộc thi tháng 3, quý 4 (phát sóng ngày 18.10), và tiếp tục cạnh tranh ở cuộc thi quý 4 (phát sóng ngày 25.10).

Trong cuộc thi tuần, Đoàn Trung Dũng đã chiến thắng Đoàn Lê Anh Đức. Đoàn Trung Dũng đã về đích với số điểm 255, trong khi Đoàn Lê Anh Đức về nhì với số điểm 230. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bước tiếp vào cuộc thi tháng với tư cách thí sinh về nhì có điểm số cao nhất.

Đoàn Lê Anh Đức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự thay đổi thứ hạng giữa hai thí sinh này xảy ra tại cuộc thi tháng. Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 330 điểm. Còn Đoàn Trung Dũng về nhì với 210 điểm. Số điểm này bằng với thành tích của Nguyễn Doãn Hoàng Sơn, học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt được tại cuộc thi tháng 1, quý 4. Nam sinh người Quảng Ngãi bước tiếp vào cuộc thi quý nhờ sau phần thi câu hỏi phụ và bốc thăm.

Hành trình đến với cuộc thi quý, cả Đoàn Lê Anh Đức và Đoàn Trung Dũng đều đã để lại ấn tượng với khán giả. Cả 2 đều đặc biệt xuất sắc ở phần thi tăng tốc, luôn có những câu trả lời nhanh và chính xác, cùng so kè nhau những điểm số, tạo nên sự cạnh tranh hấp dẫn, gay cấn.

Vì lẽ đó, màn đối đầu thứ ba của cả 2 thí sinh trong cuộc thi quý 4 tiếp tục được mong chờ. Liệu một trong hai có giành suất vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, hay niềm vui sẽ đến với Cao Minh Phúc, Phạm Đăng Thanh Bình?

Sự trùng hợp rất đặc biệt khi hai thí sinh xuất hiện cùng nhau ở 3 cuộc thi tuần, tháng, quý đã xuất hiện lại ở Đường lên đỉnh Olympia 2026. Trước đó, ở Đường lên đỉnh Olympia 2021, Nguyễn Quang Huy (đeo vòng nguyệt quế) và Nguyễn Hoàng Khánh (ngoài cùng bên phải) cũng từng tranh tài với nhau 3 lần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





Sự trùng hợp rất đặc biệt xuất hiện lại sau 5 năm

Cần nói thêm, trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đây không phải là lần đầu tiên có hai thí sinh xuất hiện cùng nhau ở 3 cuộc thi tuần, tháng, quý. Đã từng có trường hợp tương tự, diễn ra cách đây 5 năm.

Cụ thể, trong cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2021, Nguyễn Hoàng Khánh (khi đó là học sinh Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) và Nguyễn Quang Huy (khi đó là học sinh Trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội) có màn so tài cùng nhau.

Kết quả, cả hai nam sinh đều xuất sắc khi cùng đạt đạt 320 điểm. Tuy nhiên, Khánh giành vòng nguyệt quế sau câu hỏi phụ, còn Huy bước tiếp vào cuộc thi tháng nhờ với tư cách thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất.

Đến cuộc thi tháng 1, quý 1 năm đó, Nguyễn Quang Huy giành vòng nguyệt quế với 280 điểm, Nguyễn Hoàng Khánh về nhì với 270 điểm, số điểm nhì tháng cao nhất. Và cả 2 tiếp tục bước vào tranh tài ở cuộc thi quý.

Trong cuộc thi quý, Nguyễn Quang Huy dừng bước với 100 điểm. Còn Nguyễn Hoàng Khánh xuất sắc đạt 375 điểm, giành suất vào trận chung kết năm. Sau đó, nam sinh người Quảng Ninh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 315 điểm.