Suất cuối cùng vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ thuộc về ai?

Những "nhà leo núi" xuất sắc của quý 4

Người đầu tiên có cơ hội vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Cao Minh Phúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội).



Trong cuộc thi tháng 1, quý 4, Phúc đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 215 điểm. Tại cuộc thi này, phần thi khởi động, Phúc đạt 65 điểm. Trong phần thi vượt chướng ngại vật, Phúc là người giải được từ khoá, nâng tổng điểm lên 115.

Sau phần thi tăng tốc, Phúc tiếp tục dẫn đầu với 200 điểm. Nam sinh người Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh của mình trong phần thi cuối cùng là về đích để giành vòng nguyệt quế với 215 điểm, có suất vào cuộc thi quý 4.

Cao Minh Phúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người thứ hai ghi tên vào cuộc thi quý 4 để có cơ hội giành suất vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Phạm Đăng Thanh Bình, học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (TP.HCM).

Trong cuộc thi tháng 2, quý 4, Bình đạt 45 điểm trong phần thi khởi động, và bứt phá ở phần thi vượt chướng ngại vật khi giải được từ khoá, dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm.

Sau phần thi tăng tốc, nam sinh ở TP.HCM duy trì lợi thế khi có 145 điểm. Ở phần thi về đích, dù có những câu trả lời chưa chính xác, để đối phương tận dụng ghi điểm, nhưng với sự quyết đoán của mình, Bình đã lật ngược thế cờ và kết thúc cuộc thi với 175 điểm để giành vòng nguyệt quế.

Phạm Đăng Thanh Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 2, quý 4, sẽ tham gia tranh tài ở cuộc thi quý 4, tranh suất vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tranh suất vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026

Hai suất còn lại vào tham gia tranh tài ở cuộc thi quý 4 đều được xác định sau trận thi tháng 3, quý 4.

Cụ thể, thí sinh giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi này là Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo đó, từ phần thi khởi động, Đức đã nhanh chóng bứt tốc, dẫn đầu đoàn leo núi với 90 điểm. Dẫu chỉ có thêm 10 điểm ở phần thi vượt chướng ngại vật, nhưng nam sinh người Hà Nội đã nhanh chóng có được những điểm số đáng kể ở các phần thi tiếp theo. Đặc biệt là ở phần thi tăng tốc, Đức thể hiện phong độ tuyệt vời khi liên tiếp là người đưa ra 3 đáp án đúng và nhanh nhất. Sau phần thi tăng tốc, Đức vươn lên dẫn đầu với 250 điểm.

Ở phần thi về đích, Đức bứt phá khi tận dụng cơ hội trả lời ở những câu hỏi thuộc về thí sinh khác và xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 3, quý 4 với 330 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức chiến thắng cuộc thi tháng 3, quý 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người đứng thứ nhì cuộc thi tháng 3, quý 3 là Đoàn Trung Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi). Kết thúc 4 vòng thi, Dũng giành 210 điểm. Số điểm này bằng với thành tích của Nguyễn Doãn Hoàng Sơn, học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt được tại cuộc thi tháng 1, quý 4.

Và cả hai đã bước vào phần thi câu hỏi phụ để tranh suất vào cuộc thi quý 4. Sau 3 câu hỏi phụ, cả Dũng và Sơn đều không thể trả lời chính xác các câu hỏi được đưa ra. Vì thế, ban tổ chức quyết định hình thức bốc thăm và Dũng trở thành thí sinh may mắn.

Dù đi tiếp với tư cách là thí sinh có điểm nhì cuộc thi tháng cao nhất, cũng như chỉ giành vé vào cuộc thi quý sau khi bốc thăm, nhưng Dũng đã để lại ấn tượng đặc biệt trong hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Ở cuộc thi tuần, Dũng giành vòng nguyệt quế với số điểm 255 và luôn theo sát Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trong cuộc thi tháng.

Như vậy, suất cuối cùng vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ thuộc về 1 trong 4 cái tên: Cao Minh Phúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội), Phạm Đăng Thanh Bình, học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (TP.HCM), Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Đoàn Trung Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi).

Đoàn Trung Dũng (phải) may mắn được tham gia vào cuộc thi quý 4 sau khi bốc thăm may mắn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người giành được vòng nguyệt quế tại cuộc thi quý 4 phát sóng vào ngày 25.10 tới sẽ có cơ hội vào tham gia trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 3 thí sinh: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa), Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên).

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào sáng ngày 1.11.