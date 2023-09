Diablo IV chuẩn bị tung bản cập nhật 1.1.4 với nhiều lỗi được vá

Nhà phát hành Blizzard đã tiết lộ ghi chú vá lỗi Diablo IV đầy đủ cho bản cập nhật 1.1.4, sẽ ra mắt vào ngày 12.9 tới đây. Bản cập nhật này sẽ giúp người chơi Season Blessings đạt cấp 100 dễ dàng hơn.

Nhà phát hành Blizzard đang làm hài lòng người chơi Diablo IV

Season Blessings trong Diablo IV là hệ thống phần thưởng chỉ có tác dụng với những ai tham gia phần 1. Để mở khóa những phần thưởng này, người chơi sẽ phải kiếm được Smoldering Ashes trong phiên bản miễn phí hoặc cao cấp của Battle Pass. Một số phần thưởng này bao gồm Urn of Bargaining (giúp người chơi tăng lượng vàng nhận được từ việc bán vật phẩm tại shop trong game), Urn of Prolonging (làm cho "Thuốc tiên" kéo dài hơn và Urn of Malignance (nâng cao cơ hội để tìm thấy Malignant Hearts).

Trong phần vá lỗi này, Urn of Aggression sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm (XP) khi tiêu diệt quái vật trong Diablo IV từ 8% lên 20%. Đây là một tin vui dành cho những ai muốn xếp thăng cấp nhân vật của mình lên mức tối đa trước ngày 17.10, khi mùa 2 của Diablo IV bắt đầu.

Tăng kinh nghiệm từ 8 lên 20% là thay đổi gây chú ý nhất của Diablo IV

Bản cập nhật mới nhất này cũng khắc phục những vấn đề với một số nhiệm vụ phụ của Diablo IV. Điều này cho phép người chơi nhặt những vật phẩm cần thiết ở nhiệm vụ Missing Pieces. Bản cập nhật 1.1.4 cũng khắc phục sự cố "không đọc được tên kẻ thù" trên màn hình.

Ngoài ra còn có một số bản sửa lỗi linh tinh trong bản cập nhật 1.1.4, bao gồm các bản sửa lỗi hình ảnh khác nhau cho Diablo IV cũng như một số bản sửa lỗi rương chứa đồ. Blizzard cũng xử lý một số vấn đề về tùy chọn hội thoại, chẳng hạn như cho phép game thủ nghe chính xác lời thoại của nhân vật mình muốn.

Ở cuối thông cáo báo chí, Blizzard đã để lại lời nhắn gửi đến những người chơi không hài lòng với Diablo IV. Lưu ý này đảm bảo với người hâm mộ rằng nhà phát hành này đang rất chú ý theo dõi, phản hồi và cố gắng hết sức để mang lại trải nghiệm suôn sẻ nhất có thể cho người chơi. Với việc các game nhập vai khác như Starfield và Baldur's Gate 3 ngày càng trở nên thu hút người chơi, Blizzard đang có một thái độ phù hợp để giữ chân người chơi của mình.