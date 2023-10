Diablo IV mùa 2 bị trì hoãn do lỗi kỹ thuật

Nhà phát hành Blizzard đã chính thức hoãn thời gian ra mắt Diablo IV mùa 2 Season of Blood mà chưa rõ khi nào mùa giải mới thực sự bắt đầu. Diablo IV đã có màn ra mắt thành công, phá kỷ lục doanh thu của Blizzard và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Đáng tiếc là Diablo IV không thể giữ được đà phát triển đó khi mùa 1 đã bị cộng đồng chỉ trích dữ dội, nhiều người hâm mộ phản đối những thay đổi mà Blizzard thực hiện đối với Diablo IV.

Thủ lĩnh bóng tối ma cà rồng Zir là một cập nhật được chờ đón trong Diablo IV mùa 2

Blizzard buộc phải chỉnh sửa theo nguyện vọng chính đáng của các game thủ. Diablo IV đã hoàn nguyên nhiều thay đổi không được ưa chuộng với bản cập nhật đầu tiên, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để thuyết phục những người chơi bất mãn quay lại với Diablo IV. Nhá phát hành Blizzard lập tức chuyển sự chú ý sang mùa 2 như một nỗ lực đưa người chơi quay trở lại với thể loại game nhập vai hành động này, mặc dù vẫn gặp phải một số vấn đề.



Như đã thông báo, Diablo IV mùa 2 với tên gọi Season of Blood dự kiến sẽ ra mắt game thủ lúc 10 giờ sáng 17.10 (theo giờ Thái Bình Dương, tức 0 giờ sáng 18.10, giờ Việt Nam). Thật không may, mùa 2 đã bị trì hoãn vào phút cuối với lời hứa sẽ được ra mắt sau "vài giờ". Rõ ràng, Blizzard gặp phải một số rắc rối, nhưng chưa cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về lý do tại sao họ phải trì hoãn. Blizzard đã nói rằng họ sẽ chia sẻ thông tin cập nhật với các game thủ ngay khi có thể và đánh giá cao sự "kiên nhẫn" của họ.

Theo những người chơi chia sẻ trên mạng xã hội, Diablo IV mùa 2 gặp phải những vấn đề khó chỉnh sửa ngay như "lỗi tính năng chơi chéo giữa bản PC và bản console" và "lỗi mua Battle Pass".