Diana Unicharm thông tin về lô mỹ phẩm dung dịch phụ nữ bị thu hồi

Liên quan đến công văn của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về lô sản phẩm Fresh & care Odor fresh+, ngày 9.1, Diana Unicharm đã có thông cáo báo chí thông tin chính thức, khẳng định lô sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ bị yêu cầu thu hồi do chưa hiển thị thông tin một thành phần theo quy định, là an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và hiện lô sản phẩm này đã không còn lưu thông trên thị trường.

Lô mỹ phẩm Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi hiện không còn lưu thông trên thị trường ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua kết quả kiểm tra nội bộ, Diana Unicharm đã phát hiện sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ có số lô sản xuất 24101101; HSD 11.10.2026 chưa hiển thị thông tin thành phần sodium benzoate (natri benzoate) theo quy định. Đây là thiếu sót về thủ tục đăng ký thông tin thành phần, không ảnh hưởng chất lượng hay an toàn của sản phẩm.

Trong thông tin phát đi ngày 9.1, Diana Unicharm cho biết, luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng và sự tuân thủ pháp luật lên hàng đầu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, từ tháng 9.2025, Diana Unicharm đã chủ động thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên trên thị trường và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

Diana Unicharm cũng xác nhận sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ đang lưu thông trên thị trường hiện tại đã tuân thủ đầy đủ thông tin thành phần theo quy định hiện hành.

"Diana Unicharm đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của Cục Quản lý dược. Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam", thông cáo báo chí nêu.

Diana Unicharm cho biết, sodium benzoate (natri benzoate) là chất bảo quản phổ biến, an toàn được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm nhờ khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc.

Trước đó, Cục Quản lý dược có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Fresh & care dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor fresh+ (chai 150 ml) số tiếp nhận phiếu công bố: 2061/24/CBMPLA; số lô 24101101; HSD 11.10.2026; tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Diana Unicharm (KCN Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội), Công ty TNHH Ifree Beauty (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) sản xuất. Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.



