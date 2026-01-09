Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Diana Unicharm thông tin về lô mỹ phẩm dung dịch phụ nữ bị thu hồi

Liên Châu
Liên Châu
09/01/2026 15:20 GMT+7

Về lô mỹ phẩm Fresh & care Odor fresh+ (dung dịch vệ sinh phụ nữ) bị yêu cầu thu hồi do chưa hiển thị thông tin một thành phần theo quy định, Công ty Diana Unicharm cho biết, sản phẩm an toàn với người tiêu dùng.

Liên quan đến công văn của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về lô sản phẩm Fresh & care Odor fresh+, ngày 9.1, Diana Unicharm đã có thông cáo báo chí thông tin chính thức, khẳng định lô sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ bị yêu cầu thu hồi do chưa hiển thị thông tin một thành phần theo quy định, là an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và hiện lô sản phẩm này đã không còn lưu thông trên thị trường.

Diana Unicharm thông tin về thu hồi lô mỹ phẩm dung dịch phụ nữ - Ảnh 1.

Lô mỹ phẩm Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi hiện không còn lưu thông trên thị trường

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua kết quả kiểm tra nội bộ, Diana Unicharm đã phát hiện sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ có số lô sản xuất 24101101; HSD 11.10.2026 chưa hiển thị thông tin thành phần sodium benzoate (natri benzoate) theo quy định. Đây là thiếu sót về thủ tục đăng ký thông tin thành phần, không ảnh hưởng chất lượng hay an toàn của sản phẩm.

Trong thông tin phát đi ngày 9.1, Diana Unicharm cho biết, luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng và sự tuân thủ pháp luật lên hàng đầu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, từ tháng 9.2025, Diana Unicharm đã chủ động thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên trên thị trường và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

Diana Unicharm cũng xác nhận sản phẩm Fresh & care Odor fresh+ đang lưu thông trên thị trường hiện tại đã tuân thủ đầy đủ thông tin thành phần theo quy định hiện hành.

"Diana Unicharm đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của Cục Quản lý dược. Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam", thông cáo báo chí nêu.

Diana Unicharm cho biết, sodium benzoate (natri benzoate) là chất bảo quản phổ biến, an toàn được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm nhờ khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc.

Trước đó, Cục Quản lý dược có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Fresh & care dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor fresh+ (chai 150 ml) số tiếp nhận phiếu công bố: 2061/24/CBMPLA; số lô 24101101; HSD 11.10.2026; tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Diana Unicharm (KCN Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội), Công ty TNHH Ifree Beauty (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm chứa natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Tin liên quan

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Phó cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế Tạ Mạnh Hùng vừa ký ban hành Công văn số 7856/QLD-MP gửi các sở y tế và Công ty CP thương mại dược phẩm Quang Minh (địa chỉ tại P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 mỹ phẩm

Khám phá thêm chủ đề

Cục quản lý dược Bộ Y tế Công ty cổ phần Diana Unicharm Việt Nam Thu hồi Mỹ phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận