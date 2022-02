Dịch Covid-19, Hội An vẫn được chọn điểm đến lãng mạn của thế giới: Vì sao?

Tạp chí Time Out vừa công bố top 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới. Đáng chú ý, TP.Hội An xếp thứ 9 trong danh sách này cùng các địa danh nổi tiếng khác của các nước tên thế giới.

Trước đó, năm 2019, tạp chí du lịch Travel and Leisure cũng trao tặng giải thưởng thành phố quyến rũ nhất thế giới cho phố cổ Hội An; thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Ngoài ra, độc giả của trang du lịch Booking.com bình chọn Hội An ở vị trí cao nhất trong top 10 điểm chụp ảnh hàng đầu Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày đầu năm mới lượt khách du lịch đến tham quan phố cổ Hội An tăng đột biến. Nhiều tuyến đường đi bộ luôn trong tình trạng kín người.

Một lãnh đạo TP.Hội An cho biết những ngày trước và sau tết, trung bình mỗi ngày địa phương đón khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan phố cổ Hội An. So với năm trước, lượng khách tăng đột biến.

Tổng lượng khách tham quan (qua vé) và lưu trú tại Quảng Nam từ ngày 31.1 đến 6.2 đạt gần 60.000 lượt (tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.800 lượt (tăng 2,4 lần so với năm 2021) và khách nội địa ước đạt 42.000 lượt (tăng gấp 2,3 lần so với năm 2021).

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết việc Hội An được bình chọn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới là niềm vui, niềm động viên, niềm tự hào lớn của người dân lẫn chính quyền Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Theo ông Lanh, không phải bây giờ Hội An mới được bình chọn các danh hiệu cao quý mà có từ năm 2005. Đặc biệt, danh hiệu thành phố lãng mạn thì cũng được bình chọn từ năm 2019 trở về trước.

Trong bối cảnh “khủng hoảng” về ngành du lịch toàn cầu, riêng Hội An chịu thiệt hại nặng nề vì trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 nhưng du khách vẫn bình chọn Hội An là điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới, chứng tỏ tình cảm của bạn bè thế giới đối với Hội An vẫn còn nguyên vẹn, lưu lại ký ức đẹp về nơi đây.

“Việc TP.Hội An liên tục được bình chọn là điểm đến lãng mạn nhất thế giới thấy điều đó đảm bảo độ chính xác khi độc giả đã nắm, hiểu và biết về Hội An một cách tường tận”, ông Lanh nói.





Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng bên cạnh những quần thể kiến trúc, nét độc đáo, cổ kính của Di sản văn hóa thế giới thì chính sự lãng mạn, thuần hậu nhân tình, thủy chung, hiền hòa, hiếu khách của đất và người Hội An đã góp phần đưa Hội An trở thành điểm đến lãng mạn của thế giới.

“Sự bình chọn này là một tín hiệu cực tốt trong bối cảnh du lịch đang có cơ hội phục hồi. Chính danh hiệu này sẽ tạo một cú hích, tác động tích cực đến thương hiệu Hội An. Bà con Hội An xin cảm ơn du khách gần xa, những người bạn luôn luôn yêu mến và tin tưởng Hội An. Sắp đến, chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Hội An luôn đẹp, luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách gần xa”, ông Lanh khẳng định.