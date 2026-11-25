Vì sao dịch vụ chụp ảnh cặp đôi hút khách?

Anh Vũ Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ ở 372 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM; trước là P.17, Q.Bình Thạnh), đã kết hôn được 8 năm. Mới đây, vợ chồng anh tìm đến dịch vụ chụp ảnh cặp đôi với mong muốn có thêm trải nghiệm mới, cũng là dịp "hâm nóng tình cảm".

Không riêng những cặp vợ chồng lâu năm, nhiều người trẻ đang yêu cũng tìm đến loại hình dịch vụ này.

Trần Minh Hải (28 tuổi, ngụ ở 22 đường số 4, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), cho biết anh và người yêu đã bên nhau 3 năm nhưng chưa từng có một bộ ảnh chung được thực hiện bài bản. Sau khi thấy bạn bè chia sẻ những bộ ảnh cặp đôi có phong cách riêng trên mạng xã hội, Hải quyết định trải nghiệm với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng cho một gói chụp ngoại cảnh, gồm tư vấn trang phục, chụp và chỉnh sửa ảnh.

"Chúng tôi muốn lưu lại khoảng thời gian cả hai còn trẻ. Sau này nhìn lại, những bức ảnh ấy sẽ có ý nghĩa riêng", Hải chia sẻ.

Những người trẻ yêu nhau sử dụng dịch vụ chụp ảnh cặp đôi để lưu lại kỷ niệm ẢNH: THANH NAM

Tương tự, Đỗ Thành Tiến (27 tuổi), làm việc ở 4A Đinh Bộ Lĩnh (P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.14, Q.Bình Thạnh), vừa thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm sau 3 năm yêu nhau. Theo Tiến, ảnh chụp bằng điện thoại có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày, nhưng một buổi chụp chuyên nghiệp sẽ giúp cả hai có những bức hình chỉn chu hơn để lưu giữ.

Từ nhu cầu tưởng chừng chỉ mang tính cá nhân ấy, một thị trường dịch vụ mới đang dần hình thành, thu hút những người trẻ làm nghề nhiếp ảnh tham gia.

Dịch vụ chụp ảnh cặp đôi ngày càng được nhiều người trẻ ưa chuộng ẢNH: THANH NAM

Cơ hội kiếm tiền

Anh Nguyễn Thế Vương (33 tuổi, chủ thương hiệu Ánh Tuyết Bridal, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhận thấy khách hàng của dịch vụ này ngày càng đa dạng. Nếu trước đây chụp ảnh đôi thường gắn với ảnh cưới, hiện nhiều người đặt lịch nhân dịp kỷ niệm ngày quen nhau, sinh nhật, du lịch hoặc đơn giản chỉ vì muốn có ảnh đẹp bên người thương.

"Người trẻ có thể thích phong cách thời trang, đường phố. Những cặp đôi lâu năm lại ưu tiên sự tự nhiên, gần gũi. Sự đa dạng trong nhu cầu giúp dịch vụ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa cưới hay các dịp lễ", anh Vương nói.

Theo anh Vương, lượng khách hỏi chụp ảnh tại cơ sở có xu hướng tăng. Riêng tháng 9, anh nhận được 15 lời đề nghị, tháng 10 có 12 lời đề nghị và tháng 11 tăng lên 20. Mỗi hợp đồng chụp ảnh các cặp đôi dao động từ 1 – 3 triệu đồng. Nhờ vậy, có tháng doanh thu lên đến 30 – 40 triệu đồng. Trừ chi phí thiết bị, nhân sự, di chuyển, thuê địa điểm, trang phục, hậu kỳ và quảng bá, lợi nhuận kiếm được khoảng 20 – 30 triệu đồng/tháng.

Khách hàng của dịch vụ chụp ảnh cặp đôi ngày càng đa dạng, khi nhiều người đặt lịch nhân dịp kỷ niệm ngày quen nhau, sinh nhật, du lịch hoặc đơn giản chỉ vì muốn có ảnh đẹp bên người thương ẢNH: THANH NAM

Cùng xu hướng, Lê Quốc Huy (28 tuổi, chủ thương hiệu HuyLee Studio & Academy, P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết khoảng 2 năm gần đây, anh dành nhiều thời gian phát triển dịch vụ chụp ảnh cặp đôi. Từ những gói ngoại cảnh có chi phí vừa phải, Huy mở rộng sang các ý tưởng chụp ảnh kiểu Hàn Quốc, điện ảnh và ảnh kể chuyện.

Theo Huy, khách hàng hiện không chỉ quan tâm giá tiền hay số lượng ảnh nhận được mà còn muốn được tư vấn trang phục, địa điểm, cách tạo dáng và xây dựng ý tưởng phù hợp với câu chuyện riêng của mình.

Nhờ duy trì lượng khách ổn định, kết hợp chụp ảnh cặp đôi với các dịch vụ nhiếp ảnh khác, Huy cho biết doanh thu từ công việc kinh doanh có những tháng đạt vài chục triệu đồng. "Đây là nguồn thu có tiềm năng nếu biết xây dựng phong cách riêng và duy trì chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, doanh thu còn phụ thuộc số lượng lịch chụp, thời điểm trong năm và các khoản chi phí phải bỏ ra", Huy chia sẻ.

Một buổi chụp ảnh của anh Vũ Hoàng Minh ẢNH: THANH NAM

Ở góc độ khác, nhiếp ảnh gia tự do Hoàng Hữu Nam (26 tuổi, ngụ ở 65/29 đường 339, P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lựa chọn chụp ảnh cặp đôi như một sản phẩm bổ trợ bên cạnh ảnh cá nhân, ảnh gia đình và ảnh cưới.

Nam cũng thiết kế nhiều gói dịch vụ, từ chụp ngoại cảnh, trong studio đến kết hợp cả hai. Những gói cao hơn có thêm trang điểm, trang phục, album in và video hậu trường.

Nam cho biết mô hình này giúp anh mở rộng tệp khách hàng, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ liên quan. Có những tháng, tổng doanh thu từ hoạt động chụp ảnh và các gói dịch vụ đi kèm đạt vài chục triệu đồng. Theo Nam, điều quan trọng là phải biết kết hợp các sản phẩm phù hợp, thay vì chỉ trông chờ vào số lượng buổi chụp.

"Khách hàng chưa sẵn sàng chi khoản tiền lớn cho ảnh cưới nhưng vẫn có nhu cầu sở hữu một bộ ảnh đẹp khi đang yêu. Nếu giá cả hợp lý, tư vấn rõ ràng và sản phẩm đáp ứng mong đợi, họ sẵn sàng trải nghiệm. Sau này kết hôn hoặc có gia đình, họ có thể tiếp tục quay lại", Nam nói.

Có nhiều nơi kết hợp thêm các dịch vụ kèm theo như: trang điểm, cung cấp trang phục, in ảnh... để tạo thêm nguồn thu ẢNH: THANH NAM

Anh Vũ Hoàng Minh (32 tuổi, chủ thương hiệu April Studio, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho rằng người mới khởi sự kinh doanh mô hình này không nhất thiết phải đầu tư studio hay máy móc đắt tiền ngay từ đầu. Có thể bắt đầu bằng chụp ngoại cảnh, tận dụng thiết bị sẵn có, hợp tác với thợ trang điểm và đơn vị cho thuê trang phục. Khi lượng khách ổn định mới tính đến chuyện mở rộng.

Anh Minh cũng chia sẻ kinh nghiệm, ảnh cặp đôi thường ghi lại những khoảnh khắc riêng tư nên studio cần thống nhất với khách hàng về việc sử dụng hình ảnh để quảng cáo, đăng tải trên mạng xã hội và lưu trữ sau khi bàn giao. Việc công khai bảng giá, số lượng ảnh chỉnh sửa, thời gian bàn giao, chính sách đổi lịch và các khoản phát sinh cũng giúp hạn chế tranh chấp, xây dựng niềm tin…