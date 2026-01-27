Đu trend chụp ảnh 'ngựa giấy', bạn trẻ có thêm 2-2,5 triệu đồng/ngày

Nắm bắt xu hướng năm nay là chụp cùng linh vật năm Ngọ, các studio đã trổ tài khéo tay hay làm biến formex và vải nỉ thành mô hình ngựa. Con ngựa độc lạ này nhanh chóng trở thành điểm nhấn cho concept áo dài, yếm… và được khách hàng săn đón. Đặc biệt hơn, đạo cụ tưởng chừng đơn giản này giúp không ít nhiếp ảnh gia trẻ có cơ hội tăng thêm doanh thu trong mùa cao điểm cận tết.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi), người sáng lập HaHa Studio, cho biết mô hình ngựa được ekip của cô thực hiện hoàn toàn thủ công. Theo Hạnh, đây không chỉ là đạo cụ chụp ảnh mà còn là sản phẩm sáng tạo mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa biểu trưng cho sự bền bỉ, tiến về phía trước và lời chúc quen thuộc trong văn hóa Á Đông là mã đáo thành công.

Mô hình ngựa giúp các studio bỏ túi từ 2 triệu đồng/ngày ẢNH: AN VY

Về tạo hình, Hạnh nói ngựa được phối các gam màu truyền thống như đỏ tượng trưng may mắn, vàng gợi sự vững bền và xanh đại diện cho sự hài hòa. Tuy vậy, phom dáng lại được cách điệu theo hướng hiện đại, tạo cảm giác giao thoa giữa tinh thần Á Đông và hơi thở đương đại, phù hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ.

"Theo mình, một bộ ảnh đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn cần mang ý nghĩa và câu chuyện. Concept con ngựa đáp ứng được điều đó khi vừa gắn với biểu tượng văn hóa, vừa tạo nên một dấu mốc đáng nhớ theo thời gian", Hạnh nói và chia sẻ thêm concept này chiếm hơn 20% lượng khách chụp ảnh tết tại studio. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ tuổi Ngọ chọn đến chụp bộ ảnh như cách đánh dấu cột mốc trong chu kỳ 12 năm như 12, 24 hay 36 tuổi trong năm 2026.

Mô hình ngựa được làm bằng formex và dán nỉ để trang trí, tốn khoảng 2 ngày để hoàn thiện

ẢNH: AN VY

Để giữ trải nghiệm riêng tư và tránh đụng hàng, studio của Hạnh chỉ nhận một khách mỗi ngày cho concept con ngựa. "Mỗi bộ ảnh 2 triệu đồng trọn gói từ make up, trang phục, phụ kiện. Mỗi ca chụp khoảng 3 giờ đồng hồ", Hạnh cho biết.

Hạnh chia sẻ chụp ảnh tết tại studio cũng hướng đến nhóm khách thích sự kín đáo. Mỗi ca chụp tại đây đều do ekip nữ đảm nhiệm từ trang điểm, làm tóc đến hỗ trợ tạo dáng. Vì vậy, nhiều khách đặt lịch rất sớm, thậm chí có người còn lên kế hoạch từ tháng 11 năm ngoái. Không chỉ khách tại TP.HCM, nhiều người từ Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Tây Ninh và các tỉnh miền Tây… cũng sẵn sàng di chuyển quãng đường xa để đến đây chụp bộ ảnh này.

Khách rất thích ngựa làm từ thủ công ẢNH: HẠNH CUNG CẤP

Để chụp ảnh với mô hình ngựa, Hạnh gợi ý khách ưu tiên trang phục tối giản, màu sắc hài hòa với tổng thể như đỏ, vàng, xanh hoặc các thiết kế mang hơi hướng truyền thống cách điệu như yếm, áo dài tay ngắn… Kiểu tóc nên gọn gàng, để lộ gương mặt nhằm tôn đường nét và tạo tương phản rõ với phom dáng cách điệu của mô hình ngựa.

"Thông qua concept con ngựa, tụi mình muốn gửi lời chúc năm mới may mắn, thuận lợi và nhiều khởi sắc trong năm 2026. Nhiều khách từng tự ti về ngoại hình, nhưng sau buổi chụp họ nói rằng đã nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, rạng rỡ và tự tin hơn", Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, Dương Đức Thọ (34 tuổi), người sáng lập tiệm ảnh Andy Duong, P.Tam Thắng, TP.HCM (trước là TP.Vũng Tàu), cho rằng khách trẻ hiện không chỉ tìm bộ ảnh đẹp để đăng tết mà còn muốn giữ lại cảm xúc và dấu mốc cho năm mới. "Concept ngựa mang tinh thần Á Đông nhưng được thể hiện theo cách tối giản và hiện đại, đủ khác để tạo ấn tượng", anh nói.

Theo anh Thọ, mô hình ngựa tại studio của anh được làm hoàn toàn thủ công bằng chất liệu nỉ, từng chi tiết được chăm chút từ form dáng đến màu sắc. "Với mình, đó không chỉ là đạo cụ chụp hình, mà là một nhân vật góp phần tạo nên tinh thần và ý nghĩa cho bộ ảnh. Mỗi ngày, bên mình chỉ nhận 2-3 khách cho concept ngựa để đảm bảo chất lượng từ ánh sáng, tạo hình đến cảm xúc trong suốt buổi chụp. Giá gói chụp từ 2,5 triệu đồng, đi kèm trải nghiệm trọn gói do ekip chuẩn bị", anh Thọ nói.

Mô hình ngựa trở thành đạo cụ vừa lạ mắt, vừa hiện đại cho concept chụp tết năm nay ẢNH: THỌ CUNG CẤP

Trần Minh Tâm (23 tuổi), ngụ P.Gia Định (TP.HCM), cho biết tình cờ thấy video concept ngựa trên TikTok nên bị thu hút ngay vì sự độc lạ. "Mình hỏi giá thấy hợp lý khoảng 2 triệu đồng cho bộ ảnh tết trọn gói. Chưa kể, phòng chụp riêng tư thoải mái, được chuẩn bị sẵn trang phục, đạo cụ, nail box, tóc, phụ kiện nên không cần chuẩn bị gì", Tâm kể.

Theo Tâm, đạo cụ này không chỉ giúp việc tạo dáng dễ hơn mà còn trở thành món đồ giúp các "người mẫu" khéo léo che đi những phần cơ thể chưa tự tin, khiến buổi chụp thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.