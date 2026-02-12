Dịch vụ dọn nhà tăng gấp 3 lần dịp tết

Trưa 25 tháng chạp (tức 12.2), anh Thiên Tùng (33 tuổi, chung cư MOne, P.Tân Hưng, TP.HCM) đặt dịch vụ dọn nhà trên ứng dụng Btaskee. Gần đến giờ hẹn, anh vẫn chưa thấy nhân viên liên hệ nên khá sốt ruột, lo bị "bùng" sát giờ hoặc nhân viên quá tải không đến kịp. "May mà đến đúng giờ, chỉ là đi nhầm nhà nên trễ liên lạc", anh Tùng kể.

Anh Tùng cho biết, giá 2 tiếng dọn dẹp gần 400.000 đồng, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường, nhưng phải đặt trước 3 ngày mới còn người nhận. "Đặt được đã là tốt vì những ngày này các chị dọn dẹp đều kín lịch. Sát tết cũng không còn nhiều người ở lại thành phố làm việc", anh nói.

Tương tự, anh Thành Khoa (chung cư Galaxy 9, P.Vĩnh Hội, TP.HCM) so sánh, ngày thường dọn 2 tiếng khoảng 200.000 đồng, còn hiện tại lên 352.000 đồng. Dù giá tăng, anh vẫn chấp nhận vì không còn thời gian tự dọn dẹp khi công việc cuối năm quá bận rộn.

Giá dịch vụ dọn nhà tăng cao những ngày cận tết ẢNH: LÊ NAM

Ở phía người lao động, chị Huệ (40 tuổi), có nhiều năm làm dịch vụ dọn dẹp tại khu vực Q.4, Q.7 cũ thừa nhận, những ngày cuối năm chạy không hết việc từ sáng đến tối. "Giá tăng chút đỉnh, khách cũng bồi dưỡng thêm nên mình có động lực làm hơn", chị nói.

Nền tảng BeGiúpviệc thuộc hệ sinh thái Be cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm qua, với quy mô GMV và số lượng người dùng tăng hơn 10 lần. Theo đơn vị này, xu hướng sử dụng dịch vụ tiện lợi qua nền tảng công nghệ đang trở nên phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn khi người dân muốn giảm áp lực việc nhà.

Bà Ngô Thị Thu Thuỳ - Trưởng phòng Quan hệ Đối tác Be Group cho biết: "Dịch vụ giúp việc nhà đã tăng trưởng đột biến tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái (gấp 2 lần so với trung bình năm). Đặc biệt, nhu cầu dọn dẹp chuyên sâu (sân vườn, ban công, cửa chính...) tăng mạnh do thói quen dọn nhà đón tết của người Việt".

Để đáp ứng cao điểm cuối năm, doanh nghiệp cho biết đã tăng cường tuyển dụng và đào tạo đối tác chăm sóc nhà cửa, chuẩn hóa quy trình vận hành và nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo việc đặt lịch, điều phối ca làm ổn định trong giờ cao điểm.

Những người làm dịch vụ dọn dẹp cho biết những ngày cuối năm "chạy không hết việc"

Grand View Research nhận xét: Thị trường dịch vụ tại nhà theo yêu cầu trực tuyến tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 19,2% trong giai đoạn 2022-2030. Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ tiện ích, minh bạch và được kiểm soát chất lượng.

Tuy vậy, đại diện doanh nghiệp cũng nhìn nhận đây là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư lớn vào đào tạo, quản lý chất lượng và xây dựng niềm tin với người dùng. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng dịch vụ truyền thống của một bộ phận khách hàng vẫn là rào cản cần thời gian thay đổi.

Dù còn thách thức, cao điểm cận tết năm nay cho thấy dịch vụ dọn dẹp theo giờ đang dần trở thành "trợ thủ" quen thuộc của nhiều gia đình đô thị, khi nhu cầu đón năm mới trong không gian sạch sẽ, ngăn nắp ngày càng được ưu tiên.