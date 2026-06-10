Diddy lại bị kiện vì tấn công tình dục diễn viên nhí

Theo các tài liệu tòa án do Daily Mail công bố ngày 9.6, một người đàn ông giấu tên (được gọi là John Doe) đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Quận Los Angeles (California, Mỹ) kiện Sean Combs (Diddy). Người này cho biết bản thân bắt đầu đóng phim từ năm 2004 và được các công ty quản lý cũ mời tham dự một sự kiện giao lưu giới giải trí tại Hollywood Hills vào tháng 5.2007, thời điểm anh vẫn còn là một trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi).

Đơn kiện nêu rõ, tại bữa tiệc Diddy đã chủ động tiếp cận, mời nạn nhân uống rượu và đề nghị vào phòng phía sau để thảo luận riêng về các cơ hội nghề nghiệp cho một dự án phim ảnh mà Diddy đang sản xuất. Sau khi nạn nhân bắt đầu say rượu, Diddy lập tức chốt cửa phòng, sờ mó thô bạo bất chấp phản ứng và lời van xin dừng lại vì không thoải mái từ phía diễn viên nhí.

Diddy sau đó đã ép buộc và thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng miệng đối với nạn nhân vị thành niên, đồng thời tự thỏa mãn bản thân. Trước khi rời khỏi phòng và bỏ mặc nạn nhân một mình, Diddy còn buông lời hứa hẹn sẽ "ghi nhớ" người này cho các cơ hội tiềm năng trong tương lai.

Diddy đang đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra hình sự mới ẢNH: AP

Diddy đối diện nguy cơ tù chung thân

Vụ kiện không chỉ nhắm vào một mình Sean Combs mà còn kéo theo các công ty quản lý cũ của nạn nhân vào vòng tố tụng, bao gồm Lang Talent (do Diedre Lang sáng lập) và cơ quan tài năng Amsel, Eisenstadt, Frazier & Hinojosa. Nguyên đơn đưa ra 8 cáo buộc nặng nề bao gồm tấn công tình dục trẻ em, hành hung, cố ý gây tổn thương tinh thần và giam giữ người trái phép.



Đối với các cơ quan đại diện cũ, đơn tố cáo khẳng định những đơn vị này đã sơ suất nghiêm trọng, biết rõ "khuynh hướng lệch lạc và hành vi lạm dụng tình dục trước đây" của Diddy nhưng vẫn gửi lời mời, đẩy một đứa trẻ vào cạm bẫy của những kẻ săn mồi quyền lực mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ hay người giám hộ nào đi cùng.

Ngay sau đó, người phát ngôn của Diddy là Juda Engelmayer đã lập tức lên tiếng phủ nhận hoàn toàn trên Forbes. Phía nam rapper khẳng định: "Những cáo buộc từ cái gọi là diễn viên nhí vô danh này là sai sự thật và nực cười. Ông Combs chưa bao giờ có hành vi tấn công tình dục bất cứ ai, kể cả trẻ em". Người đại diện này cũng tuyên bố đây chỉ là chiêu trò trục lợi ăn theo của các luật sư nhằm kiếm tiền từ danh tiếng của nam rapper.

Trong bức phác họa tại tòa án, Diddy (ngồi bên phải) nhìn luật sư của mình, Marc Agnifilo (bên trái), khi ông trình bày lập luận xin bảo lãnh tại ngoại, vào ngày 17.9.2024 tại Tòa án Liên bang Manhattan ở New York ẢNH: AP

Vụ kiện này tiếp tục giáng một đòn mạnh vào nỗ lực kháng án của Sean Combs khi đang phải thụ án tù tại Nhà tù Liên bang Fort Dix ở New Jersey, Mỹ. Trước đó, sau phiên tòa kéo dài vào mùa hè năm ngoái, Diddy đã bị kết án 50 tháng tù giam và phạt 500.000 USD vì hai tội danh liên quan đến môi giới mại dâm và vi phạm Đạo luật Mann (vận chuyển người xuyên bang vì mục đích mại dâm). Hiện tại, thời gian dự kiến mãn hạn tù là vào tháng 2.2028.

Theo Los Angeles Times, không dừng lại ở các vụ kiện dân sự, Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles cùng Sở cảnh sát Los Angeles cũng đang xem xét một hồ sơ điều tra hình sự mới nhắm vào Diddy. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, với hàng loạt cuộc điều tra hình sự mới đang mở ra tại bang California, ông trùm nhạc rap Diddy sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Kể từ khi người tình cũ Cassie Ventura đệ đơn tố cáo vào cuối năm 2023, chiếc mặt nạ của Diddy đã hoàn toàn sụp đổ, kéo theo hàng chục đơn khiếu nại từ các nạn nhân bị bóc lột tình dục khi còn là trẻ vị thành niên.