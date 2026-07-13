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Điểm chuẩn các ngành ‘hot’ có thể biến động ra sao?
Video Giáo dục

Điểm chuẩn các ngành ‘hot’ có thể biến động ra sao?

Yến Thi
Yến Thi
Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm và bách phân vị của 5 tổ hợp truyền thống A00, A01, B00, C00 và D01. Vậy điểm chuẩn các ngành 'hot' có thể biến động ra sao?

Một thí sinh hỏi: "Với những con số này, thầy cô có thể dự đoán biến động điểm chuẩn các ngành 'hot' năm nay ra sao. Tại trường mình, điểm chuẩn có phân biệt giữa các tổ hợp hay chỉ có một mức chung?"

Giải đáp các băn khoăn này, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho hay Bộ GD-ĐT đã công bố bách phân vị điểm thi tốt nghiệp THPT giữa các tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh khi xem bảng này, cần xác định được vị trí của bản thân trong đó, để có chiến lược xếp nguyện vọng. Tại Trường ĐH Tài chính-Markeketing, điểm chuẩn các ngành “hot” có thể biến động tăng giảm trong khoảng 0.25-0.75 điểm so với năm ngoái. Một số ngành mới của trường, điểm chuẩn dự kiến không cao nhưng nhiều khả năng vẫn trong khoảng từ 22 điểm trở lên.

Điểm chuẩn các ngành ‘hot’ có thể biến động ra sao?

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