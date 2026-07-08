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Giáo dục

Điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển vào ĐH Y dược TP.HCM lệch tới 1,5 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh
Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm sàn và mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành năm 2026.
Điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển vào ĐH Y dược TP.HCM lên tới 1,5 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: ngọc dương

Chiền nay (8.7), Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương năm 2026.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ ĐH năm 2026 của các ngành dao động từ 17-23. Hai ngành có điểm sàn cao nhất gồm y khoa và răng-hàm-mặt, mức 23 điểm.

Điểm sàn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển vào ĐH Y dược TP.HCM lên tới 1,5 điểm - Ảnh 2.

Điểm sàn này áp dụng với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh.

Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng thông báo mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, B00 là tổ hợp gốc và điểm trúng tuyển của tổ hợp A00 được xác định bằng điểm trúng tuyển của tổ hợp B00; Điểm trúng tuyển của các tổ hợp B08, D01 và D07 được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của tổ hợp B00 là 1,5 điểm.

Ngoài Trường ĐH Y dược TP.HCM, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

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