Điểm chuẩn ngành y đa khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 23

Theo thông tin điểm chuẩn do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa công bố, ngành học có điểm cao nhất là y đa khoa với 23 điểm. Kế đó là ngành dược học 21 điểm và giáo dục mầm non 20 điểm.

Các ngành y học dự phòng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, điều dưỡng có mức điểm là 19. Các ngành học còn lại có mức điểm chuẩn là 15 điểm.



Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành H.N

So với điểm sàn được công bố trước đó, mức điểm chuẩn năm 2023 không có biến động mạnh, chỉ riêng ngành giáo dục mầm non tăng 1 điểm so với điểm sàn. Ngoài ra, so với năm 2022, ngành y đa khoa giảm 2 điểm còn ngành giáo dục mầm non tăng 1 điểm.

Dự kiến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ xét tuyển bổ sung cho cả 52 chương trình đào tạo, mức điểm xét tuyển bằng mức điểm chuẩn mà trường vừa công bố.

Thí sinh cần xác nhận nhập học lên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT ngay sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đến trước ngày 8.9. Sau thời điểm này, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học và phải đợi thông báo xét tuyển bổ sung từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Theo đại diện của trường, 2.000 thí sinh nhập học đầu tiên trước ngày 15.9 sẽ có cơ hội nhận học bổng 15 triệu đồng (trừ ngành y khoa và dược học).